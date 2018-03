Minden ötödik brit tanárnőt ért már szexuális zaklatás valamilyen formában

Ötből egy brit tanárnőt már ért verbális vagy fizikai szexuális zaklatás, derül ki a Telegraph cikkéből. A tanulmány szerint a diákok, férfi kollégák vagy éppen a szülők körében a legjellemzőbb, hogy felrántják a szoknyájukat és aláfotóznak, vagy befotóznak a blúzukba.

A megkérdezettek közel harmadát fogdosták már meg akaratán kívül,

kétharmaduknak tettek már nem kívánt megjegyzést a külsejére,

felüknek tettek már illetlen megjegyzést szexszel kapcsolatban,

ötből egynek pedig fel is ajánlkoztak,

egyesek pedig arra panaszkodtak, hogy óra közben fogdosták vagy ajánlkoztak fel nekik a kollégáik.

A cikkben szereplő idézetekből kiderül, hogy sokszor a tanárnők közvetlen helyettesei a zaklatók, azonban ötből mindössze egy bejelentett zaklatás miatt történik csak vizsgálat.

A felmérést végző National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers szerint a brit kormánynak sürgősen megoldást kell találni arra, hogy rendesen rögzítsenek minden szexuális zaklatással és megalázással kapcsolatos esetet és azt is, hogyan kell kezelni ezeket az ügyeket.