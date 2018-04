A rendőrök agyonlőttek Brooklynban egy fegyvertelen afroamerikait

New York Brooklyn negyedében a rendőrök agyonlőttek egy fegyvertelen és mentálisan beteg férfit, mert a nála lévő, ezüstszínű fémpipát fegyvernek nézték.

Terence Monahan, rendőrfőnök sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a férfi a vékony fémpipát, amelynek a végén egy fogantyú volt, a rendőrökre irányította, akik azt hitték, hogy fegyvert fog rájuk és azonnal lőttek. A tíz lövést leadó öt rendőr csak ezt követően szembesült azzal, hogy mi volt a férfi kezében, írta az MTI.

A tragikus végű rendőri fellépés még szerdán este történt, de a rendőrség csak csütörtökön hozta nyilvánosságra.

A meglőtt áldozatot azonnal kórházba szállították, az életét azonban már nem tudták megmenteni. Apja azonosította őt: a 34 éves Saheed Vassell Jamaicában született és hatesztendősen került az Egyesült Államokba a szüleivel. Brooklynban hegesztőként dolgozott. Az apa a rendőrséget tájékoztatta arról, hogy a fia bipoláris zavarokkal ( mániás depresszióval) küszködött, többször kezelték kórházban. Később kiderült az is, hogy a helyi rendőrőrsnek tudomása volt erről, hiszen többször is találkozott a zavart férfival, nyilvántartásba is vette őt.

Az eset körülményeinek felderítésére megkezdődött vizsgálat mindenekelőtt azt kívánja tisztázni, hogy a fegyverüket használó rendőrök tudtak-e Saheed Vassall betegségéről.

A fegyvertelen férfi alig több mint két héttel azután lőtték le, hogy a kaliforniai Sacramentóban a rendőrség szintén egy fegyvertelen afroamerikait lőtt agyon, s ugyancsak azért, mert az hitte, fegyver van nála, holott az áldozat kezében csupán egy mobiltelefon volt. A 22 éves Stephon Clarkra két rendőr húsz lövést adott le. A még folyamatban lévő vizsgálat kiderítette, hogy a két rendőr azonnal lőtt, időt sem adva a fiatal férfinak arra, hogy feltegye a kezét, majd a lövések után túl sokáig vártak, mire kihívták a mentőket. Stephon Clark halála a rendőrség, illetve a rendőri erőszak elleni tüntetéseket robbantott ki Sacramentóban, amely Kalifornia fővárosa.