Bűnügyi vizsgálat folyik Trump ügyvédje ellen

Üzleti ügyei miatt már hónapok óta bűnügyi vizsgálat folyik Donald Trump ügyvédje, Michael Cohen ellen, írja a CNN az amerikai igazságügy-minisztérium pénteki közlése nyomán.

Az ügyészek szerint a vizsgálat nem Cohen ügyvédi tevékenységére összpontosít, hanem a személyes üzleti megállapodásaira. Egyelőre csupán annyit tudni, hogy adócsalás és adatok eltitkolása miatt folyik nyomozás ellene, írja a hír kapcsán az MTI.

Cohen New York-i irodájában és otthonában hétfőn jelent meg az FBI, a házkutatás során több dokumentumot és egy számítógépet is lefoglaltak, rajta emailekkel és adatokkal. Akkor még arról szóltak a hírek, hogy a Trumppal folytatott beszélgetések hanganyagait és leiratait is lefoglalták (ezek titkosságát törvény védi), pénteken az FBI azonban azt közölte, hogy a lefoglalt emailek között egyetlen olyan sincs, amely az elnökkel folytatott levélváltás volna.

Michael Cohen az az ügyvéd, aki az év elején rágalmazásért beperelte a BuzzFeedet, illetve aki az elnökválasztási kampány hajrájában 130 ezer dollárt utalt Stormy Daniels pornószínésznőnek azért, hogy az összeggel megvásárolja annak hallgatását egy 2006-os egyéjszakás kalandjáról Trumppal. Az affér egy évvel azután történt, hogy Trump feleségül vette Melaniát, valamint pár hónappal azután, hogy megszületett a fiuk, Barron.