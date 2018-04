Hősiesen viselkedett a Southwest-gép pilótanője

Egy nyugdíjas ápoló próbálta újraéleszteni a repülőablakon kiszippantott utast, a repülőgép pilótájának pedig kötélből voltak az idegei, maximális hidegvérrel intézkedett arról, hogy a repülőgép a lehető leghamarabb leszállhasson - a Guardian új részleteket tudott meg a keddi repülőgépbalesetről.

A New Yorkból Dallasba tartó Southwest Airlines-gépnek Philadelphiában kellett kényszerleszállást végrehajtania kedd délután. A Boeing 737-es típusú utasszállító az üzemanyagtartálynál sérült meg, a baloldali motor nem sokkal a felszállás után szétrobbant, a géptest egyik darabja leszakadt, és a kényszerleszálláskor a légnyomásváltozás következtében betört ablakon félig kiszippantotta az egyik női utast, akit a többi utas húzott vissza a fedélzetre. A 43 éves nő, Jennifer Riordan nem élte túl a balesetet.

A Guardian információi szerint a repülőgép másik utasa, egy nyugdíjas ápoló heroikus küzdelmet folytatott Jennifer életéért, legalább 20 percen keresztül próbálta újraéleszteni, miközben a gép rohamtempóban zuhant, az utasok közt pedig teljes pánik uralkodott. "Sok hősiességet és figyelmességet tapasztaltam az egész repülőút alatt" - nyilatkozta az ápoló az eset után.

A pilótanő, Tammie Jo Shults volt az egyik legnagyobb hős, aki elképesztő higgadtsággal tette le a gépet Philadelphiában. A Guardian megtudta, hogy Shults korábban katonai repülőgépeket vezetett, az amerikai haditengerészet szolgálatában állt.

Fotó: Social Media / Reuters Tammie Jo Shults

Az áldozatnak Jennifer Riordannek két gyermeke van, és bankvezetőként dolgozott New Mexicóban. Köztiszteletben álló személy volt, jótékony, önzetlen emberként ismerték. A CNN azt írja, Jennifer épp hazafelé tartott Albuquerque-ben lévő otthonába, amikor a szörnyűség megtörtént.

Fotó: Social Media / Reuters Jennifer Riordan

A légnyomás a derekáig kihúzta az ablakon. Többen megfogták, és próbálták visszahúzni az utastérbe, ami sikerült is, de a nő addigra már olyan súlyosan megsérült, hogy nem lehetett rajta segíteni. Azoknak, akik visszahúzták a gépbe, teljesen véres volt mindenük. Az áldozat halálát súlyos feji, nyaki és testi sérülések okozták.

A leszállás után a pilótanő, Tammie Jo Shults végigment az utasok között, megköszönte nekik a segítséget, és megkérdezte tőlük, jól vannak-e. "Kötélből vannak az idegei, nagyon felnézek a pilótanőnkre" - nyilatkozta az egyik texasi utas. Az irányítóközponttal való beszélgetésének visszahallgatásából is az derült ki, hogy a pilótanő egy pillanatig sem pánikolt, teljesen monoton hangsúllyal intézkedett ebben a vészhelyzetben.

A szemtanúk még arról számoltak be, hogy több utas is azt hitte, meg fognak halni, többen telefonon vagy üzenetekben el is búcsúztak hozzátartozóiktól.

A hatóságok azóta megállapították, hogy az ablakot betörő darab azért szakadt le a gépről, mert "megfáradt az anyag" - írja a Guardian.

