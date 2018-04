Elrendelték a repülők hajtóművének ellenőrzését a Southwest Airlines tragédiája után

Az amerikai szövetségi légiközlekedési hatóság az összes olyan repülőgép hajtóművére ellenőrzést rendelt el, amelyek hasonlatosak ahhoz a Southwest Airlines repülőgép hajtóművéhez, ami halálos balesetet okozott két napja, írja a CNN. Az MTI szerint az európai légiközlekedési hatóságnál is vizsgálatot rendeltek el, így összesen 680 hajtóművet érinthet a vizsgálat, amit 20 nap alatt el kell végezni.

Mint ismert, a repülőgép hajtóművéből letörő alkatrész betörte az egyik ablakot, a légnyomáskülönbség pedig félig kiszippantott egy nőt a lyukon. A 43 éves utast sikerült visszahúzni, azonban nem élte túl a balesetet. A gép kényszerleszállást hajtott végre Philadelphiában, miközben egy nyugdíjas ápoló próbálta újraéleszteni Jennifer Riordant, és a gépen a pánik miatt szinte mindenki rosszul vette fel az oxigénmaszkot. A tragédiáról itt írtunk részletesen.

A CNN most azt írja, hogy a balesetet egy szabad szemmel nem látható repedés okozhatta a repülő hajtóművén, ezért a CFM56-7B típusú hajtóműveket ultrahangos vizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálatot nem csak a légiközlekedési hatóság, hanem a gyártó, a CFM International is sürgette. A cég szerint ezeket a típusokat gyakrabban kell ellenőrizni, bizonyos életkor elérése után legalább kétévente. A CFM International azt is közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal a tragédia kivizsgálása során.