Trump emberei óvatosságra intenek Észak-Korea ígérgetésével kapcsolatban

Számos ország szóba jött a TALÁLKOZÓra, de a Béke Háza/Szabadság Háza, Észak- és Dél-Korea határán nem lenne Reprezentatívabb, Fontosabb és Maradandóbb helyszín, mint egy harmadik ország? Csak kérdezem!

– írta Twitteren Donald Trump amerikai elnök.

Trump arra a közelgő és világszerte várva várt találkozóra utalt, amelyen először ül le szemtől szemben Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral, és ezek szerint ha rajta múlik, erre ugyanott fog sor kerülni, ahol múlt pénteken az észak- és dél-koreai vezető történelmi találkozóját is tartották.

Bár az észak-déli összeborulás ígéretesnek bizonyult, és a felek a Koreai-félsziget teljes denuklearizálását, az 1953-as koreai háború hivatalos lezárását, a két ország kapcsolatának normalizálását, továbbá fűt, illetve fát is ígértek, azért nem árt az óvatosság és némi egészséges szkepticizmus az ígéretek megvalósulásával kapcsolatban – jeleztük mi is a találkozó eredményeit elemző cikkünkben, és írja most a Guardian is amerikai kormányzati vezetők véleményét idézve.

John Bolton, Trump új nemzetbiztonsági tanácsadója például azt mondta, bizonyítékot akarnak látni Észak-Koreától, hogy nemcsak retorikai fogás volt a nagy fogadkozás, hanem tényleg komolyan gondolták. Mike Pompeo, a CIA-vezérből lett új külügyminiszter szintén arról beszélt, hogy nem fogják átverni őket Kimék, ismerik a múltat, láttak már hasonló ígérgetést, de ezúttal biztosra fognak menni.

A látványos korea-közi enyhülés egyébként eddig a Trump-adminisztráció világszerte elismert nagy sikere, a dél-koreai elnök példáulmár azt is bedobta, hogy Trumpnak igazán oda lehetne ezért adni a Nobel-békedíjat.