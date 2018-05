Egy orosz oligarchához is eljutott a Trump zűrös ügyeit feltáró vizsgálat

Donald Trump amerikai elnök bizalmas ügyeit kezelő jogászának és az amerikai kitiltási listán is szereplő Viktor Vekszelberg orosz oligarchának a kapcsolatát vizsgálja a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság - írja az MTI szerda hajnalban amerikai lapértesülések alapján.

Michael Cohen az az ügyvéd, aki a Stormy Daniels művésznév alatt futó Stephanie Clifford pornószínésznőnek a 2016-os elnökválasztási kampány idején 130 ezer dollárt fizetett azért, hogy hallgasson a Donald Trumppal folytatott egyéjszakás kalandjáról. Az ügyben azért folyik vizsgálat, mivel felmerült, hogy Cohen nem kampánypénzből fizette-e ki az összeget. Eleinte Trump tagadta, hogy bármit is tudna a hallgatási pénzről, de pár napja kénytelen volt beismerni, hogy saját pénzéből térítette meg Cohen költségeit - mindezt azután, hogy jogi csapatának új tagja, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, elszólta magát.

A pornószínésznő ügyvédje, Michael Avenatti kedden Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy értesülései szerint Viktor Vekszelberg orosz milliárdos 500 ezer dollárt fizetett egy amerikai vállalaton keresztül Michael Cohennek a 2016-os elnökválasztást követő hónapokban. Avenatti azt állította, hogy Vekszelberg és unokatestvére, Andrew Intrater 2017 januárja és augusztusa között több részletben utalta át az összeget Vekszelberg vállalatbirodalmának egyik amerikai beruházási cégén keresztül. Az ügyvéd sem információi forrását nem fedte fel, sem bizonyítékokat nem tárt elő.

A CNN hírtelevízió viszont helyi idő szerint kedden este már tényként közölte, hogy a Mueller-bizottság meghallgatta a Putyinhoz közel álló orosz oligarchát, és a hírt a Mueller-nyomozásról mindig naprakész New York Times is megerősítette. Vekszelberget az FBI munkatársai tartóztatták fel még az év elején, amikor magánrepülőgépével landolt egy New York környékén lévő repülőtéren.

Az ügyön nagyot csavar, hogy a Trump-kormányzat volt az, mely áprilisban a szankciókkal sújtott orosz személyek listájára tette Vekszelberget, azzal vádolva, hogy beavatkozott a két évvel ezelőtti választási folyamatba.

A CNN értesülései szerint a Mueller-bizottság azt is vizsgálja, hogy Vekszelberg amerikai leányvállalatának vezetője hogyan és mennyivel járult hozzá Donald Trump választási kampányalapjához és beiktatási ünnepségének költségeihez.