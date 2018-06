Az eddigi legnagyobb meglepetést okozta az Egyesült Államokban a novemberi félidős választásokat felvezető előválasztásokon egy 28 éves demokrata szocialista jelölt, aki kiütötte New Yorkban a tíz ciklus óta képviselő Joe Crowley-t, a Demokrata Párt egyik erős emberét a képviselőházban, írja a CNN.

Az eddig főként aktivistaként ismert latinó Alexandria Ocasio-Cortez most először indult választáson, és az alulról szerveződő kampányával sikerült kiütnie a nála tízszer több pénzt a kampányba öntő Crowley-t. A Bronx és Queens több részét magában foglaló, biztosan demokrata körzetben Ocasio-Cortez majd könnyedén győzhet novemberben, így biztosan kongresszusi képviselő lesz.

Így örült Ocasio-Cortez a győzelmének:

The video of Alexandria Ocasio-Cortez realizing she won is my favorite thing in the whole world https://t.co/CJuc5DnlLA (via @NY1) pic.twitter.com/Dhlb05H3vo — Ben Dreyfuss (@bendreyfuss) June 27, 2018

Ocasio-Cortez Bernie Sanders elnökválasztási kampányában is segédkezett 2016-ban, és a demokraták balszárnyának adhat újabb lökést, ami Sanders elnökválasztási feltűnésével és szereplésével erősödött meg igazán. Egészen idáig a progresszívok nem tudtak nagy győzelmet elérni beágyazott mainstream demokraták ellen az előválasztásokon.

Crowley-t pedig azért is arculcsapásként érhette a vereség, mert a képviselőházban ő volt a negyedik legbefolyásosabb demokrata, és arra pályázott, hogy a 78 éves Nancy Pelosi majdani visszavonulása után ő vegye át a képviselőházi demokraták vezetését. A demokrata vezetés erőviszonyai azért is számítanak, mert a demokraták látnak esélyt arra, hogy novemberben szűken esetleg visszaszerezzék a képviselőházat.

Az is szerepet játszhatott abban, hogy Crowley nem vette komolyan fiatal kihívóját, hogy 14 éve először kellett ellenféllel szembenéznie a demokrata előválasztáson. A CNN szerint az egyik legnagyobb bakija volt, hogy miközben Ocasio-Cortez egy alulról szerveződő kampány erényeit tudta felmutatni, Crowley nem vett részt egy bronxi vitán ellenfelével, hanem egy volt városi tisztviselőt küldött maga helyett. Ocasio-Cortez erről azt mondta, hogy ez nemcsak vele, hanem az egész közösséggel szemben tiszteletlen lépés volt.

Ocasio-Cortez Trump bevándorlási politikája ellen is kiment tiltakozni a hétvégén egy texasi befogadóállomáshoz, és az amerikai bevándorlási ügynökség felszámolását is követelte. Szerinte a most megnyert 14. körzetében is számos bevándorló család lakik, és látta az aggodalmukat az országos fejlemények miatt.

Crowley is bírálta az ügynökséget, de a megszüntetését nem követelte, és inkább azzal próbált kampányolni, hogy a demokratáknak tapasztalt törvényhozókra van szükségük Trump ellen a kongresszusban, hogy hatékonyan szervezzék meg az ellenzéket az elnökkel szemben.

A Politico szerint Crowley veresége miatt sokan rögtön párhuzamot vontak a republikánusok volt befolyásos frakcióvezetőjének, Eric Cantornak a 2014-es bukásával. Akkor egy Tea Party-s jelölt ütötte ki az előválasztáson a jól beágyazott politikust. A Politico szerint Cantorhoz hasonlóan Crowley-nak is voltak gyenge pontjai, de senki sem gondolta, hogy kikaphatnak, és mindkettőjüket meglepetésként érte ellenfelük szereplése.

Crowley gratulált Ocasio-Corteznek a győzelméhez, és azt mondta, hogy támogatni fogja őt és más demokratákat is novemberben, mert a legfontosabb, hogy visszaszerezzék a képviselőházat a félidős választáson.

Ocasio-Cortez arról beszélt, hogy a győzelme bizonyíthatja a progresszívoknak országos szinten, hogy van esélyük a sikerre. Az kérdés, hogy hány körzetben lehet hasonló meglepetés, de a Politico szerint Ocasio-Cortez győzelme komoly kérdéseket vet fel az egyébként is generációs váltással szembenéző demokrata vezetés előtt.

Trump is reagált Crowley vereségére, a Twitteren annak tulajdonítva bukását, hogy „nem volt elég kedves és tisztelettudó" vele, az elnökkel szemben. Egyébként két Trump által támogatott jelölt is győzött kedd este republikánus előválasztásokon. Henry McMaster dél-karolinai kormányzó mellett személyesen is kampányolt, és egy New York-i képviselő is győzött az előválasztásán.

Utahban pedig a 2012-es republikánus elnökjelölt, és volt kormányzó Mitt Romney nyerte meg a szenátusi előválasztást, és így jó esélye van arra, hogy a mainstream republikánusok egyik arcaként bejusson majd novemberben a szenátusba.

(Borítókép: Scott Heins / Getty Images Hungary)