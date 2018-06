Pár nap bolyongás után Máltán kiköthetett a Lifeline mentőhajó

A hajó hat napon át várakozott a kimentett emberekkel a nemzetközi vizeken Málta előtt a Földközi-tengeren, mert nem kapott engedélyt a kikötésre az Európai Unióban.

Az olaszok megint keménykedtek

A mentőhajó előtt korábban Spanyolország, Olaszország, és Málta sem nyitotta meg kikötőit, ugyanakkor a francia és az olasz diplomácia egyeztetésbe fogott, végül Joseph Muscat máltai miniszterelnök szerdán közölte, hogy a hajó kiköthet a szigetországban. Olaszország, bár elsősorban Matteo Salvini a"cigányszámoló" belügyminiszter ezúttal nagyon harcias üzenetet küldöt, amelynek az volt a lényege, hogy minden illegális hajó így fog járni, végül a szétosztott menekültek befogadásában szerepet vállal.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök tezúttal is hangsúlyozta, Róma azt az elvet vallja, hogy aki az olasz, a spanyol, a görög vagy a máltai partokon köt ki, az Európában ér partot. Így ők most átvesznek ugyan néhány embert, de nyomatékosan kéri, hogy majd a hozzájuk érkezőkből is vegyenek át a többiek.

Következő lépések

Eddig nyolc ország - Írország, Olaszország, Luxemburg, Portugália, Franciaország, Málta, Belgium és Hollandia - ajánlotta fel, hogy befogad menekülteke a Lifeline-ról.

Németország több politikusa viszont jelezte, hogy Németországnak nincs mit tennie az ügyben, vagyis nem fogad be senkit a hajóról. Magyarország sem jelentkezett, hogy befogadhasson menekülteket.

A máltai kormány egyik szóvivője szerint négy embert, köztük három újszülöttet a fedélzetről haladéktalanul kórházba kell szállítani. A mentőhajó utasait rendőrök és orvosok fogadták a kikötőben.

A máltai hatóságok most vizsgálatot indítanak a hajó tényleges hovatartozásának azonosítására, valamint annak megállapítására, hogy a legénység tiszteletben tartotta-e a nemzetközi jog előírásait.