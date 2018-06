Egy komikus elérte Trumpot telefonon az elnöki különgépen, álnevet használva

Egy amerikai veterán komikus, John Melendez - akit Jay Leno és Howard Stern műsorainak rendszeres szereplőjeként is ismerni lehet - azt állítja, meglepően könnyedén sikerült elérnie telefonon Donald Trump amerikai elnököt, mindössze annyi trükkel, hogy azt állította magáról, ő Robert Menendez egykori demokrata szenátor - írja az Independent. Melendez egy podcastben közzé is tette a beszélgetés felvételét, amelyen valóban hallható egy Donald Trumpénak tűnő hang.

Melendez azt mondta: "El sem akartam hinni, hogy mindössze másfél órámba telt, hogy elérjem Donald Trumpot a telefonon az Air Force One-on." Állítása szerint mindehhez csak a Fehér Ház telefonközpontját kellett felhívnia annyival, hogy ő Robert Menendez, és az elnökkel szeretne beszélni. Az éppen az elnöki különgép fedélzetén utazó Trump pedig hamarosan vissza is hívta a megadott számot.

Trump a hangfelvétel szerint úgy üdvözölte a hívót: "Szervusz, Bob, hogy vagy? Gratulálok mindenhez, büszkék vagyunk rád. Nehéz, nagyon nehéz helyzeten mentél keresztül, és nem hinném, hogy fair volt ez a helyzet, de gratulálok" - utalt Menendez öt év után most elmarasztalás nélkül lezárult korrupciós vizsgálatára.

A komikus ekkor arról kérdezte az elnököt, mit mond arról a több ezer gyerekről, akiket a bevándorlási törvények miatt elszakítottak a szüleiktől.

"Nagyon szeretnék a szituáció minden egyes részletével törődni, a legfelsőbb szinten. Inkább a kiterjedtebb megoldást választanám, mintsem a kisebb megoldást", mondta a Trumpot idéző hang, majd a komikus kérdésére arról is beszélt, hogy több jelöltje is van, akiket szívesen látna a Legfelsőbb Bíróságban, és nagyjából két hét múlva dönt a kérdésről.

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az ügyet, de a Politico szerint az elnöki hivatalban nagy erőkkel próbálják kideríteni, hogyan tudott ilyen gyorsan kapcsolatba lépni egy telefonbetyár az Egyesült Államok elnökével, mivel ez jelentős kérdéseket vet fel a fehér házi biztonsági protokoll működése kapcsán.

A valódi Robert Menendez is kiadott egy közleményt a kamu hívásra reagálva, amelyben Trump bevándorlási politikáját bírálta, és közölte, "Én is nagyon szívesen elbeszélgetnék a valóságban is arról az elnökkel, hogyan is őrizze meg azokat az amerikai értékeket, amelyek az elmúlt században meghatározták a családbarát bevándorlási politikánkat."