Gyerekek szenvedésével zsarolt Trump, de csak magát szívatta meg

A republikánusokat is megosztotta és nemzetközi felháborodást is okozott a Trump-kormány döntése, ami alapján április óta szétválasztották az USA-ba érkező bevándorló gyerekeket a családjuktól, így Trump végül meghátrált, és leállította az eljárást. Amivel egyébként a határfalhoz szükséges finanszírozás megteremtését akarta volna kizsarolni a demokratákból, de eltaktikázta magát. A felfüggesztés ráadásul csak átmeneti, és most sok menekült mehet vissza az országába, ahol üldözik.

Már magyar vonatkozása is van Trump bevándorló családokat szétválasztó intézkedéseinek, amelyeket egyébként már fel is függesztettek: egy magyar pár a kanadai határon keresztül próbált az Egyesült Államokba jutni, de a határőrök elkapták őket, és az akkor még hatályos szabályok szétválasztották a családot. A pár így a New York állambeli Buffalóba került, az angolul nem beszélő gyerek pedig egy Bronxban lévő magán-befogadóállomáson van. A szülőket valószínűleg ki fogják utasítani az országból, közben pedig a kétéves gyerek 23 éves nővére Magyarországról igyekszik elintézni, hogy az öccse hozzá kerüljön, de a bürokrácia miatt az eljárás csak nagyon lassan halad.

Az Egyesült Államokban hatalmas vitát kavart és a republikánus politikusok táborában is bírálatokat vált ki a kormányzat zéró toleranciára épülő migrációs politikája, amellyel május elején elfogadták azt az intézkedést, ami alapján

minden Egyesült Államokba illegálisan belépő embert előzetesbe helyeznek, vádat emelnek ellene és elválasztják a gyerekeitől.

Az intézkedés alapján visszamenőlegesen április közepe és május vége között nagyjából 2000 gyereket választottak el a szüleitől, vagy az őket felügyelő felnőttektől, és külön e célra kialakított befogadóközpontokban helyezték el őket. Az így elszakított gyerekek között egészen kicsik, sőt, csecsemők is vannak. A sajtót bejárták a képek és beszámolók a határőrök mellett síró vagy a fogdaszerű ideiglenes szállásokon ketrecekben összezárt gyerekekről, emiatt pedig mindenki kegyetlenséggel vádolta Trumpot és kormányát.

A családok szétválasztása komoly nemzetközi felháborodást váltott ki, a Time címlapja - amin egy síró kétéves hondurasi kislány áll szemben Donald Trumppal - bejárta a világsajtót, ahogy az a felvétel is, amikor az MSNBC műsorvezetője élő adásban sírta el magát, amikor arról kellett volna hírt adnia, hogy egy texasi befogadóközpontba viszik a mexikói gyerekeket. A családok szétválasztása ellen még Trump felesége, Melania is felszólalt.

Az intézkedés miatt az amerikai katolikus püspökök szervezete is kiakadt, mire az Egyesült Államok igazságügyi minisztere, Jeff Sessions a Bibliára hivatkozva védte a migráns családok szétválasztását. Az egykori first lady-t, Laura Busht a japán-amerikaiak II. világháborús koncentrációs táboraira emlékeztették a gyerekek befogadására létrehozott sátortáborok, és még a Trump intézkedéseit amúgy rendre támogató evangélikusok vezetője, Franklin Graham is gyalázatosnak nevezte az eljárást.

Fotó: Bal:Mike Blake / Reuters - Jobb: Joe Raedle / Getty Images Az egyik sátortábor a Mexikóhoz közel eső Tornillo városában Texasban

A felháborodás elérte a hatását, a családok szétszakításával együtt járó eljárások felfüggesztéséhez szükséges rendeletet Trump múlt szerdán írta alá, a kormány szombat este bejelentette, hogy a szétszakított családokat egyesíteni fogják, hétfőn pedig az amerikai határőrizeti szervek közölték,

hogy ideiglenesen nem is indítanak büntetőeljárást azokkal az illegális bevándorlókkal szemben, akik a gyerekükkel együtt próbálnak bejutni az Egyesült Államok területére.

Csak átmenetileg enyhítettek

Ezzel gyakorlatilag a Obama-kormány alatt kialakult gyakorlathoz térnek vissza: ez alapján az egyedül érkező illegális bevándorlókat már a határon letartóztatják, a gyerekeseket viszont csak regisztrálják, és egy bírósági idézés kiadása után továbbengedik őket.

A rendelet aláírásakor Trump azt mondta, hogy neki is rossz volt látni a szétszakított családokat, ezért lépett. Azt is elmondta viszont, hogy továbbra is zéró tolerancia van érvényben az illegális bevándorlással szemben és ő továbbra is azon dolgozik, hogy megvédje a határt. Vasárnap ugyanakkor Trump már egészen más stílusban nyilvánult meg az ügyben, amikor Twitteren arról írt, hogy a bevándorlók "elárasztják" az országot, ami ellen tenni kell valamit.

Sarah Sanders, a Fehér Ház szóvivője viszont érzelmekről nem annyira beszélt, az ő narratívájában inkább csak pragmatikus szempontok indokolták Trump rendeletét, ugyanis a kormánynak egyszerűen nem áll rendelkezésére megfelelő mennyiségű és funkciójú állami ingatlan, ahol a családokat el tudnák szállásolni. "Csak rövid átmeneti időszakról van szó, mert kifogytunk a helyekből és az erőforrásból, amivel együtt tudjuk tartani a családokat. Arra kérjük a Kongresszust, hogy segítsenek nekünk az erőforrások pótlásában" - mondta.

Donald Trump elnök a kialakult helyzetért és a bevándorlási reform eddigi kudarcáért többször is a demokrata párti politikusokat okolta. Szombaton például Twitter-bejegyzésében azt írta: "a demokraták megoldhatják a családok határon történő erőszakos szétszakítását, ha együttműködnek egy új, változást hozó törvény kidolgozásában". Trump az elmúlt hetekben gyakran hozta fel, hogy ő sem örül a családok szétválasztásának, de az eljárásra a demokraták által hozott törvények alapján van szükség, és ő elnöki rendelettel nem tud változtatni a helyzeten.

Ebből az sem igaz, hogy a családok szétválasztására a demokraták által elfogadott törvények miatt került volna sor, és a múlt szerdán aláírt rendelet alapján az sem, hogy ezen Trump ne tudott volna változtatni.

Amikor Trump a demokratákat hibáztatta a kialakult helyzetért, valójában féligazságokat és hazugságokat rakosgatott egymás mellé úgy, hogy úgy tűnjön, igaza van. Az igaz ugyanis, hogy az Obama-kormány is befogadóállomásokra küldött bevándorló gyerekeket, de csak kísérő nélkül érkezőket, a családokat nem választották szét. Ennek a konkrét jogalapja egy 2008-as, Bush-kormány által elfogadott törvény volt. Az elválasztást lehetővé tévő másik szabály pedig szintén nem a demokratáktól ered, hanem még az Obama-adminisztráció joggyakorlatával szemben meghozott bírósági döntés volt, ami korlátozta, hogy a gyerekek kövessék a szüleiket a börtönbe.

A Newsweek cikke alapján arról nincsenek pontos adatok, hogy a Trump-kormányzat által befogadóállomásokra küldött gyerekek mekkora arányban jöttek kísérő nélkül, és mekkora arányban választották őket el a családjuktól, de az biztos, hogy az állomásokra küldött gyerekek száma azután nőtt meg jelentősen, hogy Jeff Sessions igazságügyi miniszter május elején bejelentette a zéró tolerancián alapuló szabályok alkalmazását. Ez két fontos változást jelentett az addigi gyakorlathoz képest:

egyrészt bárki ellen, akit illegális határátlépésen kaptak, automatikusan büntetőeljárást indítottak - ez egyébként ritkán az Obama-kormány idején is előfordult, másrészt pedig így a menedékkérelmet benyújtókat is automatikusan büntetőeljárás alá kerültek, míg korábban a gyakorlat az volt, hogy a hatóságok kivártak, hogy beadják a menedékkérelmet, és csak ennek elmaradása esetén indítottak eljárást.

"Ha gyereket csempésznek, akkor annak jogi következményei lesznek, és a gyereket el fogják választani attól, aki megsérti a törvényt. Ha ez nem tetszik, ne csempésszék át a határainkon a gyerekeket" - mondta Sessions idén tavasszal egy konferencián.

Wendy Young, a Kids in Need of Defense nevű gyerekjogi szervezet elnöke szerint egyszerű ferdítés ezt az Obama-kormány szakpolitikáinak alkalmazásaként beállítani, ugyanis valójában annyi változott, hogy ami eddig a kivétel volt, abból a Trump-kormány jogalkalmazása most szabályt csinált. Ahogy Sessions szavaiból is kitűnik, a zéró tolerancia meghirdetésével a kormány célja a bevándorló családok megbüntetése volt, amivel persze az útnak induláson vacilláló családoknak is egyértelmű üzenetet lehet küldeni azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak.

A közelgő választásokról szól az egész, de Trump eltaktikázta magát

Trump másik hazugsága az ügyben az volt, hogy rendszeresen elmondta, hogy ő aztán nagyon szívesen változtatna a brutális rendszeren, de a demokraták nem akarnak együttműködni az új migrációs törvény megalkotásában.

A helyzet ebben az esetben is egy fokkal bonyolultabb volt, ugyanis a kérdésben egyébként rettentően megosztott republikánusok két törvényjavaslatot is benyújtottak, amivel leállították volna a családok szétszakítását, de mindkét javaslat pénzügyi forrásokat biztosított volna a Trump egyik fő kampányígéretének számító határfal megépítésére. Trump így gyakorlatilag a családok szétszakításával zsarolta volna bele a törvény elfogadásába a demokratákat, akik végül nem adták be a derekukat. Az igazságügyi miniszer szavai alapján elég egyértelműen ki is derült, hogy valójában mire megy ki a játék:

Nem akarjuk elválasztani egymástól a családokat. Ha megépítjük a falat, és ha meghozzuk a törvényt, hogy véget vessünk a káosznak, nem kell meghozunk ezeket a szörnyű döntéseket. Ez a szándékunk, és arra kérjük a Kongresszust, hogy támogassanak minket ebben

- mondta Sessions múlt hét hétfőn.

Trump visszavonulásának oka az lehet, hogy még a republikánusokat is túlságosan megosztja a családok szétválasztásának kérdése: a Daily Beast és az Ipsos közös közvélemény-kutatása alapján a republikánusok 46 százaléka mondta azt, hogy elfogadható a családszétválasztás, ha ezzel sikerül visszaszorítani a migrációt, a Quinnipiac University felmérése szerint pedig 55 százalék volt a támogatók aránya (az egyértelmű támogató aránya pedig csak 27 százalék a két kutatás szerint).

A közelgő félidős (midterm) választások miatt Trumpnak jól jött volna, hogy ha az egyik fő témájában sikerül előrelépést felmutatnia a választói felé, például azzal, hogy ha megteremti a fal megépítésének pénzügyi forrásait, de a hírekbe kerülő síró és ketrecbe zárt gyerekekről készült felvételek sokaknál túlmentek egy határon, Trump pedig ezt felismerve dönthetett a meghátrálás mellett.

A szétszakított családok kálváriája pedig annak ellenére is folytatódhat, hogy döntöttek a családok egyesítéséről. A családegyesítés ugyanis nem vonatkozik automatikusan az április óta illegális határátlépésen rajta kapott, majd szétszakított családokra: a rendelet alapján a szülők csak abban az esetben láthatják biztosan újra a gyerekeiket, ha visszavonják a menedékkérelmüket. Ez alapján sok szülő kényszerülhet arra, hogy még abban az esetben is a menedékkérelem visszavonása mellett döntsön, hogy valószínűleg megkapná a menekültstátuszt az Egyesült Államokban.

A kormány nagylelkű döntésének az eredménye így annyi lehet, hogy a családok együtt térhetnek vissza azokba az országokba, ahol olyan állapotok vannak, ami alapján amúgy menekültstátuszra lennének jogosultak az USA-ban.

(Borítókép: Elfogott család várakozik a mexikói határon 2018 június 12-én