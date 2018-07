Leváltották az Orbánt támogató francia nagykövetet

Emmanuel Macron francia elnök leváltotta és és már ki is nevezte utódját a budapesti francia nagykövetnek, aki az elmúlt napokban amiatt került bele a francia és a magyar sajtóba, hogy támogatólag szólt Orbán Viktorról, akit a nyugati sajtó szerinte csak „magyarfóbiája” miatt támad és nevez populistának. Bár a gyors váltás miatt egyértelműnek tűnhet, hogy a nagykövetnek emiatt kell távoznia, simán lehet, hogy csak a normál diplomáciai rotációnak köszönhető a változás, vagy hogy éppen köteli távozása tudatában ment szembe a diplomata a meghatározó francia külpolitikai állásponttal.

Alig két napja, hogy a Mediapart nevű francia portálon megjelent egy cikk „Franciaország magyarországi nagykövete támogatja Orbán Viktort" címmel. A lap egy diplomáciai táviratból szivárogtatott ki rövid részleteket, melyekben a Budapestre delegált Éric Fournier arról írt a francia külügynek, hogy meg kellene változtatniuk az álláspontjukat Orbánról, aki szerinte nem szélsőséges és nem is populista. A június 18-i táviratban Fournier a saját meglátásait írja le a magyarországi politikai helyzetről, például arról, hogy a magyar kormány populista lépései csak a média kitalációi, a populizmusról szóló vádak fantazmagóriák, emellett pedig „magyarfóbiáról" is írt. A nagykövet Orbán migrációs politikáját egy lehetséges modellnek nevezte.

A budapesti nagykövet szavai miatt Macronnak is magyarázkodnia kellett a Brüsszel EU-s csúcson. Amikor a sajtó rákérdezett, a zt mondta, egyáltalán nem osztja ezeket a felvetéseket, azok nem felelnek meg a hivatalos francia álláspontnak. A nagykövet sorsával kapcsolatban akkor annyit mondott, hogy ha egy bizalmas dokumentumról van szó, amiben a nagykövet a feletteseinek írta meg a saját véleményét vagy helyzetértékelését, rendben lehet a dolog, de ha kiderül, hogy nyilvánosan is tett hasonló kijelentéseket, távoznia kell.

Ehhez képest, mint a HVG kiszúrta, most kiderült, hogy Fournier-t máris leváltották. Az erről szóló francia miniszteri rendelet már pénteken, a diplomáciai ügy másnapján megjelent. Ebben indoklás nincs (nem is az a műfaj), de meglehetősen kérdéses, hogy a rendelet közvetlen összefüggésben lenne az előzményekkel. A rendelet valójában az új nagykövet kinevezéséről szól, ezt pedig a diplomáciai ügymenetben több napos munka előzi meg.

A közép-európai országokkal foglalkozó Courrier D'Europe Centrale is azt írja, hogy Fournier kinevezése egyébként is lejárt volna a nyáron. Ez alapján az eseményeknek inkább az a szekvenciája tűnik logikusnak, hogy az így is, úgy is távozás előtt álló, kormánya külpolitikai vonalával a jelek szerint nem mindenben egyező nagykövet utoljára még megmondja a magáét, mielőtt egyébként is hazarendelnék – persze lehet az is, hogy utódja kinevezését a francia külügy ezek után valamivel előbbre hozta.

Az új budapesti francia nagykövet Pascale Andréani lesz; a 36 éves diplomata korábban az ENSZ-nél és a NATO-nál dolgozott a francia misszióban, az elmúlt években pedig az OECD-nél szolgálatot teljesítő nagykövet volt.