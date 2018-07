Hazahozhatják a családjától elszakított magyar kisfiút Amerikából

A Blikk úgy tudja, hogy már a héten hazahozhatják Amerikából azt a magyar kisfiút, akit Trump - azóta már visszavont - szigorú bevándorlási törvénye miatt egy hónapja elszakítottak a családjától. A kétéves Leventéért féltestvére utazott ki Amerikába. A lap szerint a 23 éves Laura kiutazását Rónai Péter, Amerikában élő magyar ügyvéd segítette.

Mint ismert, a családot az amerikai-kanadai határon illegális bevándorlás miatt kapták el. Az anyát és az apát a New York államban lévő Buffalóban tartják őrizetben, míg a kisfiút először egy Bronxban lévő magán befogadóállomásra, később pedig nevelőszülőkhöz vitték. A kisfiú helyzetének megoldásához a magyar külügy is segítséget nyújtott, fel tudták venni a kapcsolatot a szülőkkel, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Levente nővére hazahozhassa a gyereket. Múlt héten Kumin Ferenc főkonzul is meglátogatta a gyereket, akinek kedvenc ételével, zöldséges húslevessel kedveskedett.

Korábbi információk szerint a kisfiút nagyon megviselte, hogy elválasztották a szüleitől, idegen környezetbe került, és senkivel sem tudott beszélni magyarul. Alig evett és nem kommunikált. Múlt héten Amerikába érkezett féltestvére volt az első ember, akiben megbízhatott.