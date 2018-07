Új vezetőt kapott a lengyel legfelsőbb bíróság

Andrzej Duda lengyel államfő Józef Iwulskit, a legfelsőbb bíróság egyik tagját bízta meg kedden a testület vezetésével, miután a bírósági reform értelmében Malgorzata Gersdorf eddigi elnöknek éjféltől nyugdíjba kell vonulnia - jelentette be kedden Pawel Mucha, az elnöki hivatal államtitkára.

A bírók nyugdíjazása miatt, vagyis amiatt, hogy 70-ről 65 évre csökkentette a kormány a legfelsőbb bíróság tagjainak nyugdíjkorhatását, komoly vita van a lengyel kormány és az Európai Bizottság között. Sokan ugyanis úgy látják, hogy ezzel a lépéssel a jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) által vezetett kormány ezzel akarja a saját képére formálni a lengyel igazságszolgáltatást, az Európai Bizottság pedig úgy látja, ez a szabályozás aláássa az igazságszolgáltatás függetlenségét és ellentmond az európai uniós szerződésnek. Az új szabály kedden éjféltől érvényes, hétfőn viszont az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított emiatt Lengyelországgal szemben.

Gersdorf korábban úgy nyilatkozott, hogy nem engedelmeskedik az Európai Bizottság által vitatott lengyel bírósági reform rendelkezésének, és nem megy nyugdíjba. Mucha kedd délután közölte: Andrzej Duda Józef Iwulskit, a legfelsőbb bíróság leghosszabb szolgálati idővel rendelkező tagját bízta meg a testület vezetésével. Duda pozitív fejleményként értékelte, hogy a nap folyamán Gersdorf is Iwulskit említette utódjaként, a bíróság szóvivője viszont később hangsúlyozta: Gersdorf csak helyettesének jelölte ki Iwulskit akadályoztatása idejére.

Gerdorfot 2014-ben nevezték ki a testület elnökévé, és értelmezése szerint megbízatása hat évig, vagyis 2020-ig tart. Az államfő az új szabályozás szerint az országos igazságszolgáltatási tanács hozzájárulásával viszont jóváhagyhatja, hogy a 65 évesnél idősebb bírók meghosszabbíthassák a szolgálatukat. 16 bíró be is adott ilyen kérvényt, Gerdorf viszont nincs köztük. A legfelsőbb bíróság új vezetője, Iwulski is elmúlt már 65, ő viszont kérvényezte, hogy bíró maradhasson.

A 65 éves nyugdíjkorhatárt a legfelsőbb bíróság jelenlegi 73 tagja közül 27-en érték el, közülük 16-an vagy az új törvényre vagy egyenesen a lengyel alkotmányra hivatkozva jelezték maradási szándékukat.