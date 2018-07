A belügyminiszter szerint összefügg a Szkripal-üggyel a legújabb angliai mérgezés

Sajid Javid, brit belügyminiszter megerősítette, hogy a legújabb angol mérgezési ügybet is a novicsok nevű szovjet idegmérg okozta. Múlt szombaton két brit állampolgár, egy 44 éves nő és egy 45 éves férfi került kórházba, mert egy ismeretlen anyagtól válságos állapotba kerültek. Azóta a Scotland Yard illetékesei már beszéltek arról, hogy a Szkripal-ügyben elhíresült méregről van szó, most ezt a belügyminiszter is megerősítette.

Javid szerint a rendőrségi munka alapfeltételezése az, hogy Szkripalék márciusi megmérgezése és a mostani incidens összekapcsolódik.

A szakértői vizsgálatok megerősítették, hogy a két brit annak az idegméregnek a hátrahagyott maradékával kerülhetett valahogy érintkezésbe, amellyel Szergej Szkripalt és lányát márciusban megmérgezték. Ezzel kapcsolatosan felmerült, hogy a kormány túl hamar nyilvánította biztonságosnak Salisburyt a márciusi mérgezéses incidens után. Javid erre azt mondta, hogy jelenleg nincsen arra bizonyíték, hogy a most megbetegedett emberek ugyanott jártak volna, ahol korábban Szkripalék.

A brit belügyminiszter ugyanakkor vasárnapi nyilatkozatában visszautasította azokat a bírálatokat, hogy a kormány túl hamar nyilvánította biztonságosnak Salisburyt a márciusi mérgezéses incidens után. Javid kijelentette: nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy a megbetegedett két brit ugyanazokon a helyeken fordult volna meg, amelyeken annak idején Szkripalék.

Szerinte továbbra is alacsony a kockázat a lakosság számára és arra kérte az embereket, hogy látogassanak el Salisbury-be, és támogassák a város turizmusát, aminek a hírnevét megtépázta a botrány, pedig korábban kedvelt célpontja volt azoknak, akik a közeli Stonehenge-hez utaznak.

Sajid Javid azt is elmondta, hogy nincsenek tervek újabb szankciók foganatosítására Oroszország ellen, de a kormány változatlan feltételezése az, hogy a két mérgezéses incidenst okozó Novicsok hatóanyag Oroszországból származott. (MTI)