Pénzfeldobással döntötték el egy gyorshajtó sorsát a georgiai rendőrök

A lenti videóban látható minidráma dióhéjban: a gyorshajtó 80 mérföld per órás sebességgel igyekezett beérni a melóba, amikor a két rendőrnő lekapcsolta. A fodrászként dolgozó sofőr azzal magyarázta a sebességkorlát túllépését, hogy elég nagy késében volt, amit a papírjait elkérő rendőr nem nagyon értékelt. Közölte vele, hogy nem elég, hogy gyorsan ment, de az útviszonyok is messze álltak az ideálistól (nedves aszfalt, stb.), és milyen már, hogy mások életetét kockáztatja, mert elaludt. És ez eddig rendben is volna, 130 km/órás sebességgel teperni lakott területen nem kóser.

A járőr ezután visszaül az autóba, lekéri a nő adatait, és közben megbeszéli a társával, hogy mégis mi az istent csináljanak. A sofőrnek nem volt priusza, még egy parkolási bírsága sem, szóval egy pénzbírság+ejnyemárbazdmeg kombóval el lehetett volna ereszteni, esetleg feljelenteni, hadd döntsön a bíróság a jogsi sorsáról, de a rendőrnek jogában állt a letartóztatás is. Dilemma, mi? Úgy meg pláne, hogy a nőt nem mérték be, mert az autóban nem volt traffipax, csak szemre és saccperkábéra mondták a 80 mérföldet (meg a saját sebességükből kiindulva), ÉS nem volt náluk bírság-csekkfüzet sem, vagy hogy hívják magyarul azt a miskulanciát, amiből kis papírokat tépnek ki az unott arcú amerikai rendőrök a filmekben.

A megoldás az lett, hogy a rendőrök fogtak egy érmét, feldobták, és annak megfelelően léptek, hogy fej vagy írás jött ki. Illetve még ezt is elcseszték, mert eredetileg a fej lett volna az “A” azaz arrest, még azazabb letartóztatás, az írás meg “R”, release, azaz tessékmenni. És írás lett egyikük mondja is, hogy

akkor eresszük el?

mire a másik beszól, hogy ne, tartóztassák le. Így is lett, a nőt bevitték - gondolom, a meló ugrott is menten - gyorshajtás, közúti veszélyeztetés és az útviszonyok figyelembe vétele nélküli vezetés miatt. A vádakat aztán az ügyészség mind ejtette, amikor a rendőrökre felszerelt testkamera felvételéből kiderült, mi történt pontosan.

A helyi rendőrfőnök a sajtónak azt nyilatkozta, hogy nem, a roswelli rendőrségen sem számít szabályszerű eljárásnak a pénzfeldobás. és azt is, hogy a kér rendőrt azonnali hatállyal felfüggesztették a szolgálatból. A fodrásznő erre kijelentette, hogy rohadtul nem elégedett ezzel a büntetéssel, ami, akárhogy is nézzük, fizetett szabadság a két rendőrnek.

Rúgják ki őket, de menten. Aki pénzfeldobással dönt mások sorsáról az nem való rendőrnek.

És a végére egy kérdés: ha az ember tudja, hogy van rajta egy testkamera, ami MINDENT FELVESZ ÉS HANGOT IS RÖGZÍT, akkor mégis, mi a fene járhat a fejében, amikor ilyen baromságot csinál???