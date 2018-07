Már madárral is gyújtogattak Gázában a palesztin szélsőségesek

Már madarakat is használnak a gázai palesztin szélsőségesek arra, hogy tüzet okozzanak a gázai határ izraeli oldalán - írja az MTI a a The Times of Israel című angol nyelvű honlap keddi híre nyomán.

A lap szerint egy elpusztult vörös vércsét találtak Izraelben hétfőn a határ mellett egy kiégett fán a kiszáradt Habszor patak medrénél. Az izraeli természetvédelmi hatóság szakemberei szerint a madár lábára drótot erősítettek, amelyhez égő kanócot kötöttek. A drót beakadhatott egy faágba, amikor a madár rászállt.

Hétfőn a határvidéken tizenöt helyen okoztak tüzet a Gázai övezetből indított, égő eleggyel ellátott léggömbök és papírsárkányok. Az viszont most első alkalommal fordult elő, hogy állatot használtak tűz okozására.

Izraelben az elmúlt hetekben a gázai határ mentén több száz helyen oltották a lángokat a tűzoltók, illetve az otthonaikat és földjeiket védő önkéntesek. Az elmúlt két hónapban több ezer hektárnyi izraeli erdőt, mezőgazdasági és természetvédelmi területet gyújtottak fel a palesztin szélsőségesek.