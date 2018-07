Megint magyarázkodik Trump az orosz fenyegetésről

A Trump számára kudarcot jelentő helsinki csúcs után két nappal ismét olyan választ adott az amerikai elnök, amely szerint Oroszország nem avatkozott be az amerikai választásokba – azaz az amerikai elnök ismét a saját szervezeteinek vizsgálati eredményeivel szállt szembe.

Ahogy Helsinki után, úgy a szerdai sajtótájékoztató után is magyarázkodnia kellett. „Továbbra is célpontja Oroszországnak az Egyesült Államok?” „Nagyon köszönöm, nem.” „Úgy érti nincs ilyesmiről szó?” „Nincs.” – idézte a BBC.

Ez a párbeszéd hangzott el az ABC tudósítója és Trump között, amikor az újságíró az amerikai választásokba való orosz beavatkozásról kérdezett.

A nemleges válasz azt jelentette, hogy Trump ismét visszaállt a Helsinkiben elmondottakra, amelyek szerint – Vlagyimir Putyinnal összhangban – azt állítja, Oroszország nem avatkozott be a Trump győzelmét hozó elnökválasztásba.

Pedig azután egy nappal az elnök azt mondta, átnézve a közös sajtótájékoztató leiratát, az „afféle dupla tagadó mondatát” talán úgy kellett fogalmaznia, hogy „nem látja az okát, miért ne Oroszország avatkozott volna be”. Szerdán azonban ezt ismét felülírni látszott nemleges válaszával.

A Fehér Ház azonban nem sokkal később úgy magyarázta az elnök szavait, hogy azok valójában az ellenkezőjét jelentik. „Ha nem találnánk úgy, hogy Oroszország még mindig szemmel tart minket, nem tennék annyi erőfeszítést“ – mondta a Fehér Ház szóvivője. Sarah Huckabee Sanders szerint „az elnök és kormányzata minden erejével azon dolgozik, hogy Oroszország ne avatkozhasson be a választásunkba, ahogyan azt tette korábban,”

Az sajtó értetlenkedve fogadja, hogy az orosz fenyegetéssel kapcsolatos kérdésre adott elnöki „nem”l valójában azt jelenti: további erőfeszítéseket kell tenni a beavatkozás megakadályozására.

Az újabb magyarázkodás azért is kellemetlen, mert a Helsinkiben elmondottak miatt súlyos kritika érte otthon, republikánus körökből is Trumpot. A CIA volt igazgatója, Brennan szerint az elnök egyenesen hazaárulást követett el, a szó jogi értelmében is.

Igaz, Trump kitart amellett, hogy a Moszkvával való kapcsolat javítását célzó tárgyalásai remekül zajlottak le az orosz elnökkel. És valójában csak azért támadják őt, mert képes ennek a célnak az elérésére – erről szólt szerdai twitteres üzenete is:

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!