Domboldal, aztán lakóház omlott az építkezésre Isztambulban

Egy foghíjas telekre építettek volna szállodát Isztambulban, de már a mélyépítésnél kiderült, hogy a zsaluzott domboldal nem bírja ki a terhelést. A falnak a hosszú ideje tartó esőzés tett be végleg.

Szerencsére már előre sejthető volt, hogy baj lesz, így az építkezésről időben evakuáltak mindenkit. A Global Heavy Equipment Facebook-oldalán aztán a szerdai omlás folytatása is látható. A fal beomlása után a magasabban fekvő négyszintes lakóház is teljesen védtelen maradt, negyede alól kicsúszott a talaj, de a föld csúszása itt nem állt meg. Szerencsére azonban a lakóházat is időben kiürítették, mielőtt megtörtént ez:

A Beyoğlu negyed Isztambul európai oldalán található, nem messze az Aranyszarv-öböltől. A városi hatóságok szerint az 1994-ben felhúzott lakóháznak nem voltak meg a szükséges engedélyei – ami kérdésessé teszi a tulajdonosok kártalanítását is.