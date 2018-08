100 kilométer hosszan tombol a portugál erdőtűz

Már száz kilométer hosszan ég az erdő a portugáliai Algarve tartománybeli Monchique település közelében, és egyelőre nincs remény a gyors befejezésre - írja az MTI.

A tüzet a levegőből is oltják, de így is több mint 21 ezer hektárnyi erdő égett el. A tűzoltóság munkáját az erős szél is nehezíti. A portugál miniszterelnök, Antonio Costa egy lisszaboni sajtókonferencián bejelentette, hogy az erdőtűz eloltása még napokba telhet.

Múlt péntek óta az erdőtüzek következtében harminchat ember sérült meg, egy súlyosan. A sérültek közt tizenkilenc tűzoltó van. A portugál kormány kiemelt védekezési tervet küldött szét az ország minden megyéjébe, hogy elkerülje a 2017-es drámai tűzvészek következményeinek megismétlődését, ahol 114 ember halt meg a mentőegységek közti együttműködés hiánya miatt.