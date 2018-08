Lecsuktak egy férfit, mert póráz nélkül sétáltatott egy törpemalacot Angliában

Lecsuktak Norfolk központjában egy férfit, aki a Price of Wales Road-on szerdán póráz nélkül sétáltatta törpemalacát, és megvadult kutyáját. A járókelőket fenyegető férfira kihívták a rendőröket, akikre bemutatkozás gyanánt rá is támadt a kutya, és egyiküket meg is harapta.

A férfit közrend, és a közlekedés megzavarásával vádolják egy 1980-ban hozott, a közlekedés rendjére vonatkozó törvény megszegésével. A pórázon nélküli malacon kívül a megvadult kutya miatt is a bíróságon kell majd vezekelnie.

Fotó: Norfolk Police

A törpemalacot egy állatmenhely fogadta be, míg a férfit a közeli rendőrőrs.



A BBC megkérdezte az állatot fényképező rendőrt az esetről, de csak annyit mondott, hogy szótlanul áll a történtek előtt.