New York Times: Donald Trump közeledni akar Orbánhoz

A New York Times szerint Donald Trump felfigyelt Orbán Viktorra, és a jövőben szövetségeseként fogja kezelni őt. A lap szerint emiatt fújták le július végén azt a 200 millió forintos pályázatot, amit az amerikai kormány írt ki a vidéki, független magyar sajtó támogatására.

A New York Timesnak nyilatkozó Simonyi András, korábbi washingtoni nagykövet szerint ez óriási siker a magyar diplomáciának: "Azt üzeni, hogy Magyarországgal nincs gond, Magyarország demokrácia."

Fotó: Stefan Rousseau / AFP

A magyar kormány 2010 után éveken keresztül próbálta elismertetni magát Washingtonban, erre dollármilliókat költött, többnyire hiába. Az előző elnök, Barack Obama adminisztrációja kerülte a magas rangú kétoldalú találkozókat, az amerikai diplomaták és maga az elnök is élesen kritizálták Orbán fellépését a civil társadalom ellen, azonban Trump most hajlandó új irányba terelni a magyar-amerikai kapcsolatokat.

Európa erős embere

Az amerikai elnök sajtóinformációk szerint az Európai Unióval szembehelyezkedő kormányfők támogatásával akarja gyengíteni az európai kereskedelmi blokkot. Ráadásul szimaptizál az "erős emberekkel", az olyan tekintélyes vezetőkkel, mint Orbán.

"Trump elnök nagyon erős vezetőnek tartja őt"

– nyilatkozta David. B. Cornstein az USA budapesti nagykövete.

A New York Times megjegyzi, hogy van egy másik olvasata is a történetnek, ami pragmatikusabb oldalról közelíteni meg a diplomáciai irányváltást: eszerint az Obama-kabinet stratégiája megbukott, hiába zárkóztak el és kritizálták a magyar kormányt a demokrácia és az emberi jogok romló állapota miatt, ezzel az ilyesmiket nem mérlegelő Oroszország és Kína felé lökték Magyarországot.

A lapban ezzel ellentétes véleményének adott hangot Jiri Pehe, a korábbi cseh elnök, Václav Havel kabinetvezetője, jelenleg a New York Egyetem prágai kampuszának igazgatója. Szerinte Trump Orbán felkarolásával éppen hogy legitimálja az elmúlt évek magyarországi orosz közeledését.

A New York Times cikkével szinte egyszerre jelent meg a Bloomberg írása is a témában. Ebben David Cornstein, az USA új budapesti nagykövete azt nyilatkozta, hogy továbbra is kritizálni fogják az Orbán-kormányt, de privátban, nem a sajtóban fognak üzengetni. "A kritika önmagában nem stratégia" – mondta.

