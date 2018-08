Gyilkossággal vádolják Dr. Bumbumot, a seggnagyobbító brazil sztársebészt

Gyilkossággal vádolják Brazíliában a közismert brazil plasztikai sebészt, a fenéknagyobbító beavatkozásai miatt Dr. Bumbumnak nevezett Dr. Denis Furtadot, írja a BBC.

Dr. Bumbum egy Lilian Calixto nevű nőnek adott be fenéknagyobbító injekciókat a lakásán, ami után a nő rosszul lett, és hiába szállította őt Bumbum kórházba, belehalt a kezelésbe. Az eset után az orvos menekülőre fogta, de pár nap alatt elfogták a rendőrök. Vele együtt letartóztatták az édesanyját és a barátnőjét is, miután kiderült, ők is részt vettek a halállal végződő beavatkozásban.

Fotó: Rio Military Police Press Office Dr. Denis Cesar Barros Furtado, jobbra, és édesanyja Maria de Fatima Barros, Rio de Janeiro rendőrség által közreadott képen, Brazília, 2018.07.19.

Az áldozat bankmenedzserként dolgozott, és két gyermeket nevelt. A vádirat szerint

Dr. Bumbum 3 decilitert fecskendezett be a nő fenekébe a polimetil-metakrilát (PMMA) nevű műanyag szerből,

amiből csak minimális mennyiséget szabadna használni. Az is súlyosbító körülmény, hogy Bumbum a saját riói lakásában fogadta a nőt, ahol nem voltak megfelelő, steril körülmények egy ilyen orvosi beavatkozáshoz. Az orvosnak ráadásul nem volt engedélye arra, hogy Rio de Janeiroban dolgozzon, mivel más régiókban váltotta ki az engedélyt.

Bumbum a 650 ezer követővel rendelkező Instagram-oldalán videóban bizonygatta ártatlanságát. Szerinte véletlen baleset történt, amiről ő nem tehet. Hozzátette, hogy a PMMA-val történő fenéknagyobbítás legális, ráadásul 9 ezer hasonló beavatkozást csinált eddigi karrierje alatt, problémamentesen.