Elnök úr, vegye el az én jogosultságaimat is

Megtiszteltetésnek venném, ha elvenné az én biztonsági igazolásaimat is, így felkerülhetnék azok mellé, akik felszólaltak az elnöksége ellen.

Ezt William H. Mcraven, nyugalmazott tengernagy írta a Washington Postban Donald Trump amerikai elnöknek címezve. A tengernagy felügyelte a 9/11-es terrortámadás kitervelőjének, a világ akkori első számú terroristavezérének, Oszama bin Ladennek a pakisztáni likvidálását.

Beszólásának előzménye az, hogy Donald Trump visszavonta John Brennannak, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatójának a biztonsági igazolását, így Brennan többé nem férhet hozzá minősített adatokhoz és információkhoz.

A nemzetvédelem, a hírszerzés vagy a diplomácia területén dolgozó magas rangú tisztségviselők általában a megbízatásuk lejárta után is megtartják biztonsági tanúsítványukat, és gyakran tanácsokkal is ellátják a változatlanul a kormányzatban dolgozókat. Egy ilyen biztonsági igazolás magáncélokra is hasznos: segíti a posztjukról távozókat abban, hogy munkát találjanak biztonságpolitikával foglalkozó vagy olyan más cégeknél, amelyek megkövetelik a biztonsági átvilágítást és az erről szóló igazolást.

Mcraven ezen akadt ki. Mint írja, Brennan az egyik legkitűnőbb közszolga, akit ismer. Aztán beszól az elnöknek, hogy ha azt hiszi, hogy a kritikusai elnyomása eredményre vezet, akkor téved, mert a kritika addig fog folytatódni, amíg olyan elnök nem lesz, mint akiért imádkoznak.