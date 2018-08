Rendkívüli ülést hívtak össze a venezuelai menekültválság miatt

Rendkívüli ülést hívott össze szerdára az Amerikai Államok Szervezetének (OAS) Állandó Tanácsa a venezuelai gazdasági és politikai helyzet okozta menekültválság miatt, írja az MTI.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet és az ENSZ adatai szerint mintegy 2,3 millió venezuelai hagyta el hazáját a belpolitikai és gazdasági válság miatt. A hiperinfláció, illetve az élelem- és gyógyszerhiány elől a legtöbben Kolumbiába, Ecuadorba , Peruba és Brazíliába menekültek.

Kolumbiába az elmúlt 15 hónapban több mint egymillió venezuelai bevándorló érkezett. Az ecuadori határon több mint négyezer menedékkérő tűnik föl minden nap. Ecuador nemrég le is zárta határait a menekültek előtt, hogy megállítsa az útlevél nélkül az országba érkező venezuelai bevándorlókat. A határátlépést megkísérlők közül így sokan a szomszédos Kolumbiában várakoznak.

Az ecuadorihoz hasonló lépéshez folyamodott nemrég Peru is, ahol augusztus 25-től lett útlevélköteles a venezuelaiak beutazása. Aggodalmának adott hangot Brazília is. Az ország augusztus elején vezetett be ideiglenes határzárat a szomszédos Venezuelával szemben.

Az ülésen részt vesz Luis Almagro OAS-főtitkár, a Nemzetközi Migrációs Szervezet képviselői, valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) a munkatársai.

A rendkívüli ülést az Állandó Tanács soros elnökségét ellátó Costa Rica nagykövete hívta össze.