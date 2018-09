Egymillió embert evakuálnak Florence miatt

150 kilométeres sebességgel elérte Észak- és Dél-Karolinát a Florence hurrikán. Hiába lassult le a vihar az előrejelzésekhez képest, így is pusztító erejű, már százezer háztartásban nincsen áram sem – írta a BBC.

A rendőrség szerint a hurrikán rengeteg embert megölhet.

Nem csak a szélvihar, de az általa okozott áradások is veszélyeztetik az Atlanti-óceán partvidékét a térségben.

A két államban egymillió embert evakuálását rendelték el.

A helyzet csütörtök óta egyre romlik, ahogyan a szélvihar erősödik – annak ellenére, hogy a parthoz közeledve Florence veszített erejéből.

Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ (NHC) szerint hiába lassult le 200-ről 150 kilométeresre a szél sebessége, a vihar pusztító ereje még mindig rendkívüli lehet a magával hozott heves esők miatt.

Akár 75 centiméter eső is eshet.

Az előrejelzések szerint csak szombaton enyhül az idő. Addigra akár 1-3 millió háztartásban is megszűnhet az áramszolgáltatás és a rendszer helyreállítása egy hetet is igénybe vehet. Az ettől való aggodalommal is magyarázható, hogy a térség benzinkútjain helyenként elfogyott az üzemanyag, sokan ugyanis generátorokkal készülnek az áramkimaradásra.