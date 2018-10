Putyin kitüntette a Szkripal-ügy második gyanúsítottját is

A Szkripal-ügy másodikként azonosított gyanúsítottjának is a legmagasabb orosz állami kitüntetést adományozta Vlagyimir Putyin orosz államfő - közölte a Bellingcat nevű brit oknyomozó csoportra hivatkozva az MTI.

Mint hétfőn este megírtuk, a Bellingcat azonosította az addig Alexandr Petr álnéven ismert férfit, aki állításuk szerint a katonai hírszerzés katonaorvosa, és a valódi neve Alexandr Jevgenyevics Miskin. A férfi 1979-ben született, az orosz fegyveres erők elit orvosi akadémiáján szerzett diplomát, majd a katonai hírszerzés szolgálatába állt. A mérgezéssel gyanúsított másik férfiról szintén ez a szervezet derítette ki, hogy Ruszlan Bosirov valójában az orosz katonai hírszerzés Anatolij Vlagyimirovics Csepiga nevű ezredese.

A Bellingcat korábbi közlése szerint Csepigának 2014-ben a legmagasabb orosz állami kitüntetést, az Orosz Föderáció Hőse címet adományozták. Mostani felfedezésük szerint Miskin ugyanebben az évben szintén az Orosz Föderáció Hőse kitüntetés birtokosa lett. Az orosz külügyi szóvivő Csepiga kitüntetéséről azt mondta, hogy információs kampány, nincs rá bizonyíték. Miközben Csepiga neve például konkrétan szerepel, méghozzá aranyozott betűkkel egy emlékművön.

Second Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov is really GRU military doctor Alexander Mishkin, investigative website @bellingcat claimshttps://t.co/ylKHGPLene pic.twitter.com/rdEyfbwdpt