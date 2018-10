Michael Bloomberg megint csatlakozott a Demokrata Párthoz

Ismét csatlakozott a Demokrata Párthoz a milliárdos üzletember, Michael Bloomberg, aki tizenkét évig volt New York polgármestere előbb republikánus, aztán független politikusként – írja az MTI.

A milliárdos szerdán, pár héttel a november elején tartandó félidős választások előtt jelentette be az Instagram-oldalán, hogy regisztráltatta magát a pártban, így 2001 után ismét a Demokrata Párt tagja lett.

Mint írta, az Egyesült Államok történetének kulcsfontosságú pillanatiban a két párt egyike mindig védőbástyaként szolgált az alkotmányt fenyegető erők ellen, ezekre az erőkre pedig két évvel ezelőtt a Demokrata Párt elnökjelölt-állító konvencióján fel is hívta a figyelmet.

Azért regisztráltattam magam újra demokrataként, mert demokratákra van szükségünk ahhoz, hogy biztosítsuk a fékek és ellensúlyok rendszerét, amire az országnak óriási szüksége van – tette hozzá.

Fotó: Ludovic Marin / AFP Michael Bloomberg

A 76 éves Bloomberg, aki az Egyesült Államok nyolcadik leggazdagabb embere, sokáig demokrata párti volt, majd 2001-ben republikánus lett, és megválasztása után New York polgármestereként is republikánus színekben politizált. Kétszer választották újra, egészen 2014-ig vezette a várost, mielőtt kinevezték volna utódját, a New Yorkot azóta is igazgató Bill de Blasiót.

Bloomberg 2007-ben hagyta ott a Republikánus Pártot, azóta függetlenként politizált, egy darabig pedig úgy tűnt, hogy a 2016-os elnökválasztáson is jelölt lesz majd, de végül nem indult, mert "nem akart beszállni egy olyan harcba, ami Trump győzelmével végződik".