Két évtized után újra keresik a rejtélyes cornwalli gyilkost

Lyn Bryant 40 éves korában, mikor nagymama lett, még ugyanabban a házban lakott, ahol megszületett, a Ruan High Lanes nevű békés, félreeső kis faluban, Anglia délnyugati részén, Cornwall megyében, a Roseland-félszigeten, ahol nemigen fordultak meg véletlen arra tévedő utazók.

1998. október 20-án, kedden, öt nappal a születésnapja előtt szokványosan indult a reggele: végezte a munkáját, azaz kitakarított egy helyi házat, aztán elugrott egy rövid látogatásra a közelben lakó szüleihez, majd szappanoperát nézett és megebédelt az egyik lányával, végül a pocsék idő ellenére elvitte sétálni a család Jay nevű kutyáját a szokásos sétájára az ezerszer bejárt útvonalon. Egy órával azután, hogy elindultak, Lyn Bryantot holtan találták a falu mellett egy legelő kapujában. Az összeszurkált testet egy nyaralásából hazafelé tartó nő fedezte fel, a kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Hogy ki tette ezt vele, azt a rendőrség máig hiába próbálta kideríteni, pedig nem fukarkodtak az erőforrásokkal.

A Grenadin-hadműveletnek nevezett, húsz éve kezdődött nyomozás több mint 2 millió fontot (nagyjából 736 millió forintot) emésztett fel. Csak néhány jellemző szám Cornwall és Devon rendőrségétől: 7844 vallomást vettek fel, 6573 járműnek néztek utána, 1600 ember alibijét ellenőrizték. Most, a bűntény 20. évfordulójára időzítve ismét felhívást tettek közzé, a lakosságtól remélve áttörést. A reményt az táplálja, hogy ma már a kezükben van valami, ami régen nem volt: a gyilkos részleges DNS-profilja. Ha egyszer lesz egy gyanúsítottjuk, a bűnösség rábizonyítása ezzel gyerekjáték lesz.

Csakhogy első körben még mindig hátravan az alapfeladat: megtalálni az embert, akitől érdemes DNS-mintát venni és összevetni a náluk lévővel. Ebben kérik most újra az állampolgárok segítségét, felhívásukat megtámogatva a Crimestoppers nevű független szervezet 10 ezer fontos (nagyjából 3,7 millió forint) nyomravezetői díjával. Húsz év alatt sok minden változhat, ezért bíznak az áldozat családjával együtt abban: talán most előáll egy ember, akinek annak idején szemet szúrt valami, de - talán lojalitásból, talán mert nem volt elég erős benne a gyanú - akkor hallgatott.

Minden helyi férfi gyanús volt

Lyn - teljes nevén Linda - Bryant két felnőtt lány édesanyja volt. A kisebbik, az akkor 19 éves Erin még vele és a férjével, Peterrel élt a gyilkosság idején. A nagyobbik, a 21 éves Lee már nem lakott velük, akkor nemrég született meg a kisfia, Keelan. Lee Taylor így jellemezte édesanyját: "Szeretetre méltó nő volt: népszerű, barátságos, társaságkedvelő. Mindenkire szakított időt. Nagyon családközpontú volt. A gyerekei és a férje voltak a legfontosabbak neki. Alig várta, hogy még több unokája szülessen." Taylor nyilatkozott most a gyilkosságot követő "szürreális" napokról, hetekről, a sosem szűnő "rossz álom" érzésről, az évekkel halványuló és most újraéledő reményről. Homályosak az emlékei, de a legrosszabb számára az volt, amikor belegondolt az édesanyja utolsó pillanataiba, abba, ahogy magára maradt a támadójával szemben.

A nyomozók azt gondolják, hogy a gyilkosságot szexuális indíttatásból követték el, erre utaltak az áldozat megtépázott ruhái. Lyn Bryant szúrt sebeket szenvedett el a nyakán, a hátán és a mellkasán, megsérült az arca is, miközben álló helyzetben küzdött a gyilkosával. A rendőrök a maratoni nyomozás kezdetén minden olyan 14 és 70 év közötti férfi alibijét ellenőrizték, aki a helyszín egy mérföldes körzetében élt, és összesen 6000 embertől vettek DNS-mintát.

Odalettek a begyűjtött DNS-minták

2016-ban ért el olyan szintet a rendelkezésükre álló technológia, hogy amikor az igazságügyi szakértők visszatérve az alapokhoz újravizsgálták az ügy több száz bizonyítékát, májusban sikerült felállítani az elkövető részleges DNS-profilját a holttesten, illetve a helyszínen talált nyomokból. A következő logikus lépés az lett volna, ha ekkor szépen előveszik a nyomozás kezdetén összegyűjtött, 6000 ilyen-olyan módon szóba jöhető embertől levett DNS-mintát, és összehasonlítják a frissen elkészült profillal.

Csakhogy eddigre a mintákat mind megsemmisítették

egy 2013-as, emberi jogi megfontolású jogszabályváltozás következményeképpen, írta a BBC.

Így aztán a rendőröknek elölről kellett kezdenie a minták begyűjtését. Elővették az egykori listájukat, és ha nem is mind a 6000-től, de a fontosabb szereplőktől újra beszerzik a DNS-t. Ez a munka 2016 októberében kezdődött, és jópár hónapig eltart még, mondta Stuart Ellis, a nyomozás vezetője. Eddig 130-140 emberrel vannak meg. Újra megkeresték például azt a három férfit, akiket korábban rövid időre őrizetbe vettek, majd miután tisztázták magukat, el is engedtek. Most mindhármuknál az ártatlanságukat igazolta a DNS is. A 2016-ban elkészült DNS-profilt összevetették a nemzeti adatbázisban lévő mintákkal is, de egyezést ott sem találtak.

A szakállas furgonos és a furcsa alak a mezőn

A rendőrségnek tehát most nevekre van szüksége, olyan emberek nevére, akiktől érdemes lehet DNS-mintát venni. Három ember kilétére különösen kíváncsiak.

Az első egy szakállas férfi, akit az elhanyagolt, fehér furgonjával többen is láttak a környéken a gyilkosságot megelőző napokban. Az illető 1998. október 20-án feltűnt, de nem tankolt annál a benzinkútnál, ahol Lyn Bryant üzemanyagot, illetve tejet és pár más élelmiszert vásárolt. Egy időben voltak ott: 13 óra 5 perckor, nem egészen másfél órával azelőtt, hogy az asszony holttestét 14:30-kor felfedezték.

Fotó: Devon & Cornwall Police A falusi kápolna mellett lévő kereszteződés

A második gyanús, máig azonosítatlan figura egy simára borotvált férfi, akit egy motoros beszélgetni látott a kutyáját sétáltató Lyn Bryanttal a falusi kápolna melletti kereszteződésnél valamikor 13:45 és 14 óra között. Ekkor látták a nőt életben utoljára. A szemtanú semmi jellegzetességet nem tudott felidézni a férfit illetően, csak annyit figyelt meg, hogy a harmincas éveiben járhatott.

A harmadik férfit, aki talán azonos a kápolnánál beszélgető előzővel, egy helyi gazda látta meg, amint átvág a legelőn, távolodva a gyilkosság helyszínétől 14:45 és 15 óra között. Ennek az embernek szintén sima volt az arca. A gazda szokatlannak találta a feltűnését, egyrészt mert hétköznapi, utcai ruhában, cipőben volt, másrészt mert a legelőn nem vezet keresztül gyalogösvény, és túrázók sem szoktak arra járni. Ellis főnyomozó szerint egy ekkora nyilvánosságot kapó esetnél szokatlan és gyanús, hogy a három (vagy kettő) gyanús férfi egyikét sem sikerült beazonosítani, egyikük sem állt elő magától a nyomozás során.

Trófeának kellett a szemüveg?

Nemcsak az ő kilétük maradt eddig homályban, hanem a gyilkos fegyver holléte is. Egy 10-14 pengehosszúságú késről van szó: lehetett bicska, vagy egy kisebb fajta konyhakés. Emlékszik valakire, akinek ilyen kése volt, és gyanúsan viselkedett a gyilkosság idején? Ha igen, emelje fel most a telefont! - kéri a felhívásban a nyomozás vezetője.

Fotó: Devon & Cornwall Police Lyn Bryant és gyermekei

Fontos bizonyítékok azok a műszál-pamut keverék, élénk kék színű textilmaradványok, amelyeket a holttesten rögzítettek, de nem Bryant ruhájából és nem is az ő otthonából származtak. Ezek valószínűleg a gyilkos ruhájából maradtak hátra. A ruhára egyébként minden bizonnyal vérnek és sárnak kellett kerülnie. Ez megint egy olyan fogódzó, mint a kés: a rendőrség olyanok hívásában bízik, akiknek az ismerőse, kollégája, családtagja 1998 októberében vér-és sárfoltos ruhában került haza, és nemigen akart beszélni róla, mi történt vele.

Van az ügyben egy olyan bizonyíték is, amelynek a sorsa önmagában is egy kisebb rejtély. Ez az áldozat teknőckeretes szemüvege, amely a gyilkosság helyszínén hevert. Ez önmagában nem lenne furcsa, az időzítés viszont nagyon is az. A szemüveg 1999. február 2-án került elő a legelő kapujából, a sárból. Ezt a területet nagyon alaposan átfésülték októberben, de a szemüveget nem látta senki. A nyomozást vezető Ellis szerint meglehetősen valószínűtlen, hogy ne vették volna észre, ha már akkor is ott van.

Négy hónappal később a szemüveg a sártenger tetején feküdt, mintha nemrég került volna csak oda.

Ellis szerint előfordulhat, hogy a gyilkos vitte el trófeaként, majd visszavitte valamiért. Talán a szemüveggel kapcsolatos kérdésre is, vagy legalább erre választ kap a rendőrség, ha a mostani felhívása sikerrel jár.

Fotó: Devon & Cornwall Police Lynt szemüvege a gyilkosság helyszínének bejáratánál

Lyn Bryant halálát korábban összekötötték egy másik megoldatlan gyilkossággal. Nem egészen egy évvel korábban, 1997 novemberében egy 14 éves kislányt öltek meg kutyasétáltatás közben a devoni Exwickben. Kate Bushellre az apja talált rá néhány száz méterre az otthonuktól. A gyereknek elvágták a torkát. Ennek a tragédiának a 20. évfordulóján szintén lakossági felhívással igyekezett új lendületet adni a nyomozásnak a rendőrség. Nagy volt a visszhang, vagy kétszáz telefonhívás futott be, de áttörést nem sikerült elérni. Az új szálak mindegyike zsákutcába vezetett.

(Borítókép: A gyilkosság helyszíne. Fotó: Devon & Cornwall Police)