Orbán miatt diplomáciai fiaskóval ért véget a V4 - Japán miniszterelnöki találkozó

A V4-ekkel és Japánnal szemben is megvédte Kína érdekeit Orbán Viktor, emiatt a múlt héten rendezett ötoldalú csúcstalálkozót követően nem is adtak ki nyilatkozatot.

- számol be a 444.hu a magyar diplomácia unortodox lépéséről. Múlt csütörtökön öt év szünetet követően tartottak V4 - Japán miniszterelnöki szintű találkozót, méghozzá Brüsszelben, az ASEM, vagyis az európai és ázsiai országok nagyszabású találkozójának keretében. Az Abe Sindzó japán kormányfő és a magyar kormány által - nem kis részben Brüsszellel szemben - forszírozott visegrádi csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) miniszterelnökeinek találkozóját Orbán külön videóüzenetben harangozta be, azonban az eseményről szokatlan módon egy sajtóközlemény nem sok, annyi sem jelent meg, és a szlovák, a cseh és a lengyel sajtó is hallgat a tárgyalások tartalmáról.

Ennek a 444.hu diplomáciai forrásai szerint az az oka, hogy Orbán Viktor szerette volna, ha a közös nyilatkozatból kivesznek két, Kínával kritikusabb utalást. Az egyik a tengerhajózás biztonságára, a másik a Dél-kínai-tengert érintő vitákra utalt volna. Mindkét felvetés burkoltan a kínai törekvéseket intette volna óvatosságra.

Csakhogy a magyar kormány ragaszkodott a szőrmentén megfogalmazott kritikák eltávolításához, így viszont a japánok már nem voltak hajlandók aláírni a nyilatkozatot,

Így viszont kínos diplomáciai fiaskóval ért véget a találkozó ezért hallgat róla minden szereplője.

A magyar kormány mára az aggasztó kínai törekvésekkel szembeni közös uniós fellépés kerékkötőjévé vált. Idén megvétózott például egy EU-s nyilatkozatot, ami arra intette volna a tagállamokat, hogy a Kínával kötendő - főleg az "Új Selyemút" vízióhoz kapcsolódó - kétoldalú egyezményekben tartózkodjanak a számukra megalázó fordulatok elfogadásától (azaz Orbán Viktor szeretné fenntartani magának a megalázkodás jogát). De a kormány már 2016-ban is védelmébe vette a kínai expanziós politikát, amikor kvázi megakadályozta, hogy az EU egy közös nyilatkozatban kicsit megfeddje Pekinget, amiért utóbbi elkezdte elég látványosan bekebelezni a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalának számító Dél-kínai-tengert, és eközben nagy ívben tesz a nemzetközi jogra.

Ahogy arról a kínai-magyar gazdasági kapcsolatokat elemezve többször is írtunk, a kínai hatalmi érdekek melletti, minden arcvesztést és diplomáciai balhét bevállaló magyar kiállás kevéssé hozta meg a várt eredményt: Magyarország eddig nem profitált valami sokat a nagy garral beharangozott keleti nyitásból.