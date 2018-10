Akarna nyerni 440 milliárdot, ha ki kéne állni vele a nyilvánosság elé?

1,537 milliárd dollár, átszámítva csaknem 440 milliárd forint volt az amerikai Mega Millions lottó főnyereménye, amit október 24-én vitt el egy ismeretlen. A pénzt 29 éven át tartó járadékként is lehet kérni, vagy egy összegben "csak" 878 millió dollárt is fel lehet venni. Ez a pénz az Egyesült Államok történetének legnagyobb, egy nyertes által nyert lottónyereménye. A győztes kilétét nem közölték, és ennek köze lehet ahhoz, hogy Amerikában a legtöbb államban a lottónyertes nem maradhat névtelen, emiatt pedig előfordul, hogy áldozattá válnak a "szerencsés" nyertesek.

Miért nem maradhat névtelen egy új milliomos?

Amerikában összesen nyolc olyan állam (Delaware, Georgia, Kansas, Maryland, Észak-Dakota, Ohio, Dél-Karolina és Texas) van, ahol a törvények megengedik, hogy a lottónyertesnek ne kelljen felfedni a kilétét, de ezek között is vannak olyan helyek, ahol csak egy bizonyos összeg alatt élhetnek ezzel a jogukkal. A mostani győztes is Dél-Karolinából jön, így neki sem lesz kötelező kiadni a nevét. A nyertes szempontjából teljesen érthető, hogy nem mindenki szeretne friss milliomosként azonnal közszereplővé válni, azonban a játék szempontjából nagyon is fontos, hogy a győztesnek legyen arca és neve.

A legnagyobb lottónyeremények az Egyesült Államok történetében 1,6 milliárd dollár (ismeretlen, 2018) 1,586 milliárd dollár (három nyertes szelvény, 2016) 758,7 millió dollár (Mavis L. Wanczyk, 2017) 656 millió dollár (Merle és Patricia Butler, 2012) 648 millió dollár (két nyertes szelvény, 2013)

A Vox New Jersey republikánus kormányzójával, Chris Christie-vel beszélt erről, aki nemrég lesöpört egy olyan törvénytervezetet, ami a lottónyertesek személyének kilétét védené. Christie szerint ugyanis egy ilyen törvény sértené a játék átláthatóságát, és csökkentené az adófizetők lottóba vetett bizalmát. Christie nem beszél hülyeséget, a bizalom az megvan, olyannyira, hogy a USA Today cikke szerint komolyan megnő a vásárlók érdeklődése a lottó iránt azokban a boltokban, amelyekről kiderül, hogy győztes szelvényt adtak el.

Azonban a nagyméretű lottónyereményeknek van egy árnyoldala is. 2006-ban egy Abraham Shakespeare nevű floridai férfi nyert 31 millió dollárt a lottón, ami adózás után végül 17 millió dollár lett. A pénzt az alkalmi fizikai munkából élő férfi 2009-re szinte teljesen elköltötte, hogy aztán még ebben az évben a rokonai bejelentsék az eltűnését. 2010 januárjában aztán megtalálták a férfi testét egy ismerőse hátsó kertjében, ahol elásták, majd a helyet lebetonozták.

A közösségi média csak ront a helyzeten

Mint kiderült, Shakespeare azonnal kivette a 17 milliós nyereményét, amiből egy felsőközeposztálybeli körzetbe költözött, vett egy Nissan Altimát és egy drága Rolexet egy zaciból. A pénz többi részéről azóta sem derült ki, hogy hova tűnt, mire megtalálták a férfi holttestét, a maradék összeg kámforrá vált. Annyi biztos, hogy egy Dee Dee Moore nevű nővel közös üzletbe kezdtek, a nő hozzáfért a pénzhez is, és módszeresen csapolta a számlát. Végül 1 millió dollárt szedett le magának, illetve vett egy Hummert, egy Chevrolet Corvette-et és egy furgont is magának, mielőtt szabadságra ment. Ebben az időszakban tűnt el a férfi, és végül nyomozás után kiderült, hogy Moore gyilkolta meg, majd temette el Shakespeare-t a frissen vásárolt telke hátsó kertjében. A nő jelenleg is tényleges életfogytiglanját tölti.

Egy másik szomorú történet egy Craigory Burch Jr. nevű fiatalemberhez kötődik. A 20 éves Burch targoncavezetőként nyert 435 ezer dollárt (14 millió forint) a georgiai lottón még 2015 végén, hogy aztán alig pár hónappal később, 2016 januárjában holtan találják az otthonában. Három maszkos fegyveres rontott a férfi házába, ahol ott volt a barátnője, az édesanyja és a gyerekei is. Könyörgött a betörőknek, hogy ne öljék meg, de legalábbis ne a gyerekei szeme láttára, és megígérte nekik, hogy odaadja a bankkártyáját. Végül odadobta a három rablónak a nadrágját, akik nem találták meg a pénztárcát. Mindkét lábába golyót eresztettek a 2 éves gyerekével a karjaiban, majd távozás előtt visszafordultak, és még párszor meglőtték a férfit.

A lottónyertesek anonimitása főleg a közösségi oldalak térhódítása miatt lett ismét fontos téma az Egyesült Államokban. A nyereménnyel járó médiafelhajtás egyik hátulütője, hogy a bűnözők nagyon hamar ki tudják deríteni, hogy hol lakik a legújabb milliomos, kik a hozzátartozói, merrefelé mozog, és szinte mindent. Ahogyan a Washington Post tudósításából is kiderül, Burchöt előre kiválasztották a gyilkosai, valószínűleg a lottónyereménye miatt, hiszen ki akarna kirabolni fegyverekkel egy targoncást a saját otthonában?

Egy lottónyertesekkel dolgozó könyvelő szerint a nevüket vállalók óriási veszélynek vannak kitéve, és gyakran lesznek rablás, zsarolás vagy emberrablás áldozatai. Ezért sokan rögtön felkeresnek egy biztonsági céget, hogy azzal védjék például a gyerekeiket, ha esetleg külföldre mennek kirándulni az iskolával. Sőt, sokan a hirtelen jött gazdagság miatt kénytelen otthagyni az otthonukat, egészen máshol kezdeni új életet, ami a legtöbb esetben névváltoztatással és 24 órás biztonsági szolgálattal is jár.

Hogyan lehet az ilyen eseteket elkerülni?

Az Egyesült Államokban rengeteg lottószelvényt alá is kell írni, hogy ezzel is bizonyítsa a vásárló, övé a szelvény. Azonban ennek az a hátulütője, hogy sok államban emiatt már nem tud élni a névtelenségével a játékos. Egy New Hampshire-i, meg nem nevezett nő például 560 millió dollárt nyert nemrég, de hiába szerette volna névtelenül kivenni a pénzt, az aláírása már szerepelt a szelvényen. A nő idén januárban lett milliomos, és bírósági úton próbálta elérni, hogy ne a saját nevére kerüljön a pénzösszeg, hanem névtelenül férhessen hozzá. Addig nem akarta felvenni a pénzt, és inkább várt a bíróság ítéletére. Igen ám, de minden egyes nap 14 ezer dollárral csökkent a nyereménye, ameddig azt nem vette fel. Szegény nő a Washington Post februárban megjelent cikkéig több mint félmillió dollárt vesztett emiatt.

A nő arra hivatkozott a perben, hogy ha a saját neve helyett egy vagyonkezelő nevét írta volna a lottószelvényre, akkor a New Hampshire-i törvények szerint a szerencsejátékos cég nem adhatná ki a nevét, ő pedig névtelenül hozzáférhetne a nyereményéhez. De a lottózó cégnek hiába mondta, hogy nem akar a szerencsétlenül járt lottómilliomosok sorsára jutni, ők nem járultak ahhoz hozzá, hogy korrigáljon, és vagyonkezelőn át, névtelenül kapja meg a nyereményét. Végül idén márciusban döntött úgy a bíróság, hogy a nőnek joga van névtelennek maradni, és ez precedens értékű lehet a jövőre nézve.

A legtöbb államban a lottószelvény eleje és hátulja közérdekű adatnak minősül, és az amerikai szerencsejátékos bizottság is azzal érvelt, hogy az ilyen dokumentumok biztosítják a játék tisztaságát. A nő ügyvédjei viszont azzal védekeztek, hogy a nyertes nevének és lakcímének publikussá tétele vajmi keveset ad hozzá a szerencsejáték átláthatóságához, helyette viszont garantáltan akaratlan figyelmet irányít a személy felé. Végül a bíróság annyit megengedett, hogy publikussá tegyék a győztes szülővárosának a nevét, de semmi többet, és megkaphatta a nyereményét egy vagyonkezelőn keresztül.

Magyarország nevesített nyertesei A lottó - akkor még lutriként - a Monarchia idején terjedt el nálunk az osztrákoknak köszönhetően, majd 1948 után Rákosi jó időre ellehetetlenítette, és inkább a totót preferálta, hogy aztán '56 után Kádár népszerűségnövelés céljából újraszervezze az állami szerencsejátékok rendszerét. Az első győztes Ring Sándorné volt 1957-ben, 850 ezer forintot nyert. Az ötvenes-hatvanas években a Népszabadságban közölték a nyertes nevét, foglalkozását, s helyszíni riportban tudósítottak a szerencsés játékos életkörülményeinek megváltozásáról, akkori életéről. Később azonban már nem fedték fel a nyertes kilétét, a téma magánügy lett, írja a Múlt-Kor. A legnagyobb magyar lottónyereményt 2003 novemberében vitték el, összesen 5,1 milliárd forintot. Mivel itthon nem kötelező kiadni a győztes nevét, sokáig csak annyit lehetett tudni, hogy Sárváron adták fel a nyertes szelvényt, hogy aztán 2005-ben a Lottón nyertem – egy lottómilliárdos igaz története című könyvben írja meg valaki, hogy állítólag egy István és Zsuzsanna nevű házaspár lett a győztes. Volt azonban nálunk is nevét vállaló nyertes, igaz, a Skandináv Lottón. A kávézót nyitó hajléktalan pár történetét az egész ország megismerhette.

Ennek köszönhetően a nyertes nyugodt szívvel tudott 250 ezer dollárt adományozni helyi civil szervezeteknek névtelenül, viszont lokálpatriótaként továbbra is segítheti a környezetét anélkül, hogy bűnözők céltáblájává válna.

