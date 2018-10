Őrizetbe vettek egy férfit az USA-ban küldött csőbombák ügyében

Három nap alatt legalább tizenkét csőbombát küldtek az Egyesült Államokban. Az üggyel összefüggésben pénteken őrizetbe vettek egy floridai férfit, akiről egyre több minden derül az amerikai lapokban. A hatóságok majd magyar idő szerint 20 óra 30 percre ígértek sajtótájékoztatót az ügyben, ez még nem kezdődött el.

Közben viszont a férfit több forrás is az 56 éves Cesar Sayocként nevezte meg. Az elfogásakor szemtanúk egy hangos durranást hallottak. A hatóságok lefoglaltak egy fehér kisbuszt is, aminek az ablakaiban Donald Trump elnököt és Mike Pence alelnököt ábrázoló képek voltak.

A házilag összerakott csőbombák nagy része egy Miamihoz közeli csomagelosztó központon futott keresztül. Emellett a rendőrök a DNS-minták elemzése és a telefonjának lenyomozása alapján jutottak el a férfihoz.

A gyanúsított korábban Brooklyban élt, mielőtt Floridába költözött volna. A CNBC szerint összesen nyolcszor is őrizetbe vették már korábban tettlegesség, lopás, csalás és kábítószer birtoklása miatt is. A férfit legutóbb 2014-ben vették őrizetbe.

2002-ben pedig konkrétan egy bombafenyegetésben bűnösnek is vallotta magát, egy év felfüggesztetett kapott. A rendőrségi jelentés szerint egy floridai közszolgáltató felrobbantásával fenyegetőzött, és azt mondta, hogy ez

„rosszabb lesz, mint szeptember 11-e".

Akkori ügyvédje szerint ez úgy indult, hogy Sayocnál kikapcsolták az áramot, és nem sikerült meggyőznie a szolgáltatót, hogy kapcsolják vissza. „Gondolom, ha azzal fenyegetőznék, hogy felrobbantom az irodájukat, akkor hamar visszakapcsolnák" – mondta. Ügyvédje azt mondta, hogy Sayoc nem akarta beváltani a fenyegetését.

Fotó: Handout Cesar Sayoc

Sayoc elég aktív volt különböző platformokon a közösségi médiában. Többek között azt állította magáról, hogy ő a promótere és a koreográfusa egy férfi sztripshownak és börleszk előadásoknak. Egyébként pedig egy ideig lódoktor akart lenni, és azt is írta, hogy korábban profi focista és ketrecharcos is volt. Ügyvédje szerint gyakran járt konditerembe, és egy ideig személyi edzőként is dolgozott.

A férfiről azt lehet még tudni, hogy regisztrált republikánus szavazó, rendszeresen tweetelt arról, hogy a demokraták floridai kormányzójelöltjét, Andrew Gillumot Soros György támogatta. Egy tizenharmadik gyanús csomagot is vizsgálnak közben, ezt a demokrata támogatóként ismert milliárdosnak, Tom Steyernek címezték. Nemrég kétmillió dollárt adományozott Gillumnak.

Egy több korábbi ügyben őt képviselő ügyvéd a CNN-nek tisztelettudónak és udvariasnak jellemezte Sayocot. A gyanúsított egyik rokona pedig nagyon kedves embernek mondta, és megdöbbentette az elfogásának híre.

Az Egyesült Államokat az elmúlt héten lázban tartó ügyben olyan embereknek és szervezeteknek küldtek csőbombákat, akikben egy közös volt, mindenki tudja róluk, hogy Trump és/vagy az amerikai szélsőjobboldal bírálói. Egyik bomba sem robbant fel, és senki sem sérült meg. A szakértők szerint több szerkezet nem volt működőképes. Az ügyről itt írtunk bővebben>>>