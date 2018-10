Lebukott tíz kínai hírszerző

Wendi Deng a kommunista nihilből a dollármilliárdosok és A-listás celebek közé küzdötte be magát. Murdoch felesége volt, hírbe hozták Blairrel, Putyinnal, összekötötte az orosz elitet Trump köreivel, most magyar modellel jár. Exférje azt híreszteli, hogy kínai kém, a vádak most a világsajtóba is bekerültek.