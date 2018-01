A semmiből érkezett, hogy az ujja köré csavarja a világelitet

Wendi, te egy kommunista kém vagy?

Ezt a kérdést szegezte valaki az Instagramon a 49 éves, kínai származású, amerikai milliárdosnőnek a legutóbbi, december végi nyaralós-bikinis képe alatt. A feltételezés nem a semmiből jön, és azért van súlya, mert Wendi Deng régóta a legmagasabb körökben mozog, felesége volt Rupert Murdoch médiamogul-milliárdosnak, A-listás színészekkel van jóban, a Trump-család régi barátja, és hírbe hozták Putyinnal, Tony Blairrel is. Mellesleg egy magyar modellel, Zahorán Bertolddal jár.

Csinanból a Yale-re

A kémkedés hírébe keveredett milliárdosnő Deng Wenge, azaz "Deng Kulturális Forradalom" néven született átlagosnál kicsit jobb körülmények közé, harmadik gyerekként egy Csinan melletti kisvárosban, 1968-ban. Az átlagosnál jobbat persze nem nyugati mércével kell érteni: áramuk csak nappal volt, a nő hűtő, tévé és játékok nélkül nőtt fel. De eszével korán kitűnt, és szorgalmas is volt, sokszor éjjel háromig tanult, úgyhogy orvosi főiskolára iratkozott be. Ám miután megismerkedett egy Kínában dolgozó amerikai házaspárral, a segítségükkel Amerikában próbált szerencsét. A meghívásukra beengedték az országba, Kaliforniába utazott velük, a házukban szállt meg, az ötéves lányukkal egy szobában lakott.

Egy kínai étteremben kezdett dolgozni, és közben beiratkozott egy kaliforniai állami egyetemre. Mindezt akkor, amikor kínai tanulók még korántsem voltak megszokottak Amerikában. Közben viszonya lett az ötvenes évei eljén járó amerikai férfival, aki elvált, majd elvette a lányt. Két év hét hónapig voltak házasok, a lány így zöld kártyát kapott Amerikába, viszont a házasságkötés után négy hónappal máris összejött David Wolffal, egy, korban jobban hozzá illő amerikai üzletemberrel. A tanulást ettől még nem hagyta abba, az évfolyam egyik legjobbjaként szerzett egy közgáz-alapdiplomát, majd a Yale menedzsment-MBA-programjára iratkozott be. Egyesek szerint ösztöndíjjal, más források szerint Wolf pénzén.

Diploma után 1996-ban Hongkongban, a Star TV-nél kezdett dolgozni. A tévé neve nem celebekre utal, hanem a "Szatellit Televízió, Ázsiai Régió" rövidítése, Deng pedig nem képernyősként, hanem a menedzsmentben kapott helyet. Egy éven belül üzletfejlesztési alelnök lett. Állítólag mindenkit – főleg a férfiakat – levett a lábáról a kisugárzásával, a flörtölésbe hajló játékosságával, a bátorságával, azzal, hogy ő "az amerikai kínai lány". Itt ismerkedett meg a tulajdonossal, Rupert Murdoch ausztrál-amerikai milliárdossal. 1997-ben a férfi egyik előadása után, a sok "ön mitől ilyen jó" jellegű álkérdés után feltette a kezét, és nekiszegezte:

Miért ilyen borzasztó az ön Kína-stratégiája?

Murdoch érdeklődését felkeltette a bátor, fiatal nő, maga mellé kérte tolmácsként a sanghaji és pekingi útjaira, aztán otthagyta érte a feleségét, és 1999 nyarán a férfi yachtján 82 vendég jelenlétében összeházasodtak. A nő 30, a férfi 68 volt.

A legmagasabb körökben

Pár hónappal később, 2000-ben egy hosszú, keményen negatív címlapsztorit írt Dengről az akkor még nem Murdoch-kézben lévő Wall Street Journal. Ambíciózus, fortélyos ragadozónak, "aranyásónak" állították be, aki máris befolyást szerzett a cégben.

Tény, hogy a házasságkötés után Deng egyből a legjobb körökben kezdett el forogni, világsztárokkal kötött barátságokat, amihez jól jött, hogy Murdoch a brit bulvársajtó-birodalmával gyakorlatilag Nagy-Britannia árnyékminiszterelnöke volt, mondhatni Tony Blairrel ketten irányították az országot.

Deng ezt nem is bánta. Nem akart otthon ücsörögni, és ezt ki is mondta.

A Fifth Avenue-ra költöztek egy 44 millió dolláros lakásba, odafigyelt a férje egészségére, segített neki üzleteket kötni Kínában, Artsy néven digitális művészeti projektet indított a barátnőjével, Dasa Zsukovával, aki amúgy Roman Abramovics felesége. (Ennek később még nagy jelentősége lesz, de egészen 2017-ig csak ennyit lehetett tudni az ügyről.) Producere volt egy közepesen sikeres, viszonylag ismeretlen Hugh Jackman-filmnek, férjével pedig két lányuk született, olyan híres keresztszülőkkel, mint Nicole Kidman, Tony Blair, és Hugh Jackman.

2011-ben azzal került be a híradókba, hogy amikor a médiamogul férjének az újságjainál történt lehallgatási botrány miatt meg kellett jelennie egy brit parlamenti bizottsági meghallgatáson, egy férfi egy tányér borotvahabot akart Murdoch arcába nyomni, mire a nő harciasan, hátulról rávetette magát. Be is tették gyorsan a Forbes "erős asszonyok a férjeik mögött" villámválogatásába.

Deng és az amerikai politika: két kapura Deng amellett, hogy jóban van Kushnerékkel, és korábban támogatta a republikánus George W. Bush és John McCain kampányát is, a demokraták felé is nyitott: a demokrata pártnak kétezer dollárt adományozott 2009-ben, majd 2500 dollárral segítette Kirsten Gillibrand demokrata politikus New York-i szenátorrá választását, majd férjével támogatták a demokrata Bob Kerrey nebraskai szenátori kampányát.

2013 nyarán, 14 év után Murdoch bejelentette, hogy elválnak. A tőzsdét nem nagyon mozgatta meg a hír, egyrészt már régóta sejthető volt, sokat írogatott a sajtó a viszony megromlásáról, a nő egyre uralkodóbb és kibírhatatlanabb természetéről, a veszekedésekről, hiába tagadták az érintettek. Másrészt Dengnek és a két közös gyereknek, Chloeénak és Grace-nek a kezdettől fogva nem volt szavazati joguk a gigabirodalmat irányító Murdoch Családi Alap döntéseinél. Murdochnak az a 2005-ös kezdeményezése is ellenállásba ütközött a volt feleségnél és a vele közös felnőtt gyerekeknél, hogy a két Deng-gyerek tulajdonát növelje az alapban. Ettől függetlenül elég kemény válásról volt szó.

Deng élete azonban nemhogy nyugalmasabbá vált volna, pont, hogy ekkor kezdett igazán furcsa kanyarokat venni.

A válás után pár hónappal egy őrültségeivel feltűnősködő ausztrál multimilliomos, Clive Palmer azt nyilatkozta élő adásban, hogy Deng egy kínai kém, és "Rupert is ezért szabadult meg tőle". Azt állította, évek óta figyeli Murdochot a nő, akit dél-Kínában képeztek ki, és aki a kínai hírszerzésnek is juttat pénzt.

A teljes képhez azért hozzátartozik, hogy a férfi ezt dühében mondta, miután éppen az ausztrál választásokon akart indulni, és egy helyi Murdoch-lapban lejárató cikk jelent meg róla. A műsorvezető az ámokfutás után még meg is kérdezte, hogy "Clive, kicsit elvesztette a fonalat, nem?", és figyelmeztette, hogy bizonyíték nélkül ne mondjon ilyeneket.

Mellékszál, de a vádaskodó Palmer életét amúgy is végigkíséri Kína: előbb 117 darab életnagyságú robotdinoszauruszt rendelt a kínaiaktól, majd a Titanic mását akarta kínaiakkal megépíteni, aztán a bányacége jogi vitába keveredett egy kínai bányacéggel, mire kemény kirohanást intézett a kínai kormány ellen, lerohadékozva őket. Ezért később bocsánatot is kért.

Pletyka pletyka hátán

A válás után nem sokkal kiszivárgott az is, hogy Deng eléggé jóban lett a volt brit miniszterelnökkel, Tony Blairrel, 2012-től kezdve többször is találkoztak Murdoch tudomása nélkül, állítólag a milliárdosnak ez volt az utolsó csepp a pohárban a válás előtt. 2014 elején egy Deng által írt hevenyészett jegyzetet tett közzé a Vanity Fair, amiben a nő Blairről áradozik.

"Miért hiányzik ennyire Tony? Mert olyan sármos, és a ruhái is olyan jók. Jó teste van, nagyon nagyon jó lábai, vékony, magas és szép bőre van. Igéző kék szeme, amit imádok. Szeretem a szemét. És szeretem az erejét a színpadon".

Blair tagadta, hogy szeretők lettek volna, és Deng barátai is úgy nyilatkoztak, hogy csak barátok voltak. Aztán voltak hírek arról is, hogy Dengnek viszonya volt Eric Schmidttel, a Google egyik alapító-vezérével. 2016-ban pedig a US Weekly rugózott egy kicsit azon, hogy vajon Putyin és Deng folytat-e titkos kapcsolatot. Erről akkor így írtunk: "A 48 éves Deng és a 64. évében lévő Putyin románcáról sajnos csak pletykák szólnak, de még a Foreign Policy is írt róla, ami szokatlan egy ilyen hír kapcsán. (...) A Kreml egyébként az utóbbi hetekben már figyelmeztetett, hogy Putyin családja ellen információs háborút indít a nyugati sajtó, jelezve, hogy bármi is lesz az, minden hazugság, legyen szó vagyonosodásról, barátok meggazdagodásáról, vagy a lányának kistafírungolásáról. Vagy épp Putyin szeretőjéről." Természetesen ezt is cáfolták/tagadták a hírbe hozottak.

Kémgyanú a Deng-Putyin-Trump háromszögben

Korábban nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget, így csak 2016 nyarán lett belőle hír, hogy Deng az exférje révén nagyon régóta jóban van a Trump-családdal, 2008-ban például ő segített kibékülni a vallási különbségek miatt rövid időre szakító Ivanka Trumpnak és párjának, Jared Kushnernek a Murdoch-yachton. Deng személyesen hívta meg az akkor még a politikát messzire elkerülő párost, ráadásul trükkösen, mert egyiknek sem árulta el, hogy a másik is ott lesz. Az ilyen celebkavarásokban Deng elég profi, ő hozott össze két, nálunk kevéssé ismert celebpárt: a baseballsztár Alex Rodriguezt Anne Wojcickivel, és Csin Li exmodellt Lyor Cohen zenemogullal.

Emlékeznek még arra a részre, hogy Deng és a megingathatatlanul Putyin-barát Roman Abramovics felesége közösen indított digitális művészeti platformot? 2017-ben, a Trump körüli orosz kapcsolatok nyomozásakor került nyilvánosságra, hogy az orosz milliárdos nejét éppen Deng mutatta be 2007 körül Trumpéknak.

Akkortól mindenki jóban lett mindenkivel, összeállt a Zsukova-Trump-Deng háromszög.

2010-ben Kushnerék és a Deng-Zsukova páros közösen fektetett be a már említett művészeti projektbe, az Artsyba. Ivanka Trump éveken át volt az egyik igazgatója egy 300 millió dolláros Murdoch-alapnak, ami a Denggel közös gyerekeknek félretett pénzt kezelte. Murdoch lapjai és tévéje, a Fox imádta Donald Trumpot már az elnökjelöltség előtt is.

2013 augusztusában – gyűjtötte össze a Bloomberg – Ivanka, Zsukova és a Kushner-testvérek közösen nézték meg a New Jersey-ben vendégszereplő Chelsea-AC Milan meccset. 2014-ben Kushnerék négy napot töltöttek Zsukova meghívására Oroszországban. 2016-ben Ivanka és Deng együtt nyaraltak Dubrovnikban, aztán 2016 szeptemberében, az amerikai elnökválasztási kampány közepette Ivanka, Kushner és Zsukova az U.S. Tennis Opent nézték meg, és Deng tavaly év elején is meglátogatta az immár elnöki család Kushneréket.

A napokban viszont újra előkerült az egykor egy őrült ausztrál milliárdos sértett vagdalkozásának hangzó kémvád. Nem is akárhonnan: a Murdoch kezében lévő Wall Street Journal írta meg, hogy az amerikai elhárítás 2017 elején figyelmeztette az akkor hivatalba lépő Trump családját, hogy egy közeli barátjuk,

Wendi Deng Murdoch kém,

és hogy megvan rá az esély, hogy arra használja a barátságukat, hogy a kínai kormány érdekeinek megfelelő lépésekre veszi rá őket. Például ő lobbizott egy százmillió dolláros, a kínai állam által fizetendő kínai kert megépítéséért a Washington DC-beli Nemzeti Arborétumban, közel a Fehér Házhoz. Ennek a része lett volna egy 21 méter magas torony. A projektet végül azért blokkolták, mert félő volt, hogy a torony megfigyelésre is használható lenne.

Kushnerék azt nyilatkozták erről, hogy barátságuk évtizedes, sosem szólt sem a politikáról, sem Kínáról. Deng szóvivője útján azt közölte, hogy nincs tudomása arról, hogy az amerikai szolgálatoknak bármi terhelő információjuk lenne az ő kapcsolataira vonatkozóan, és nem tud semmilyen, kínai kormány által finanszírozott kínai kert tervéről.

A Trump-könyv írója, Michael Wolff, aki mellesleg Rupert Murdoch életrajzírója is, azt twittelte, hogy Murdoch a válás óta fűnek-fának azt magyarázza, hogy az exneje kínai kém, és a házasságuk alatt is az volt.

Since their divorce, Murdoch has been telling anybody who would listen that Wendi is a Chinese spy--and had been throughout the marriage. — Michael Wolff (@MichaelWolffNYC) 2018. január 16.

A vádra a britek is rácsatlakoztak, a Telegraph szerint a hírszerzésük már a Blair-affér idején felkereste az FBI-t, hogy megbeszéljék, kell-e tartani Dengtől.

Ami a hivatalos nyilatkozatokat illeti: a Fehér Ház annyit mondott, hogy egy rutineligazításon került szóba mindez, és egyetlen megnevezett személyt sem vádol senki törvénytelenséggel. A kínai külügy a Dengről szóló kérdésre hivatalosan annyit közölt: "bizonyos emberek Amerikában befejezhetnék, hogy problémát kreálnak ott, ahol nincs".

Deng mindenesetre nem úgy tűnik, mint aki nagyon kétségbe van esve a válása óta. Csinálja az Artsyt, a pénzét befekteti, van érdekeltsége az Uberben, Snapchatben, Oscarban, Warby Parkerben. Találkozott egy önvezető taxit fejlesztő cég, a Zoox vezéreivel, és a Hyperloop-projekt felelőseivel. Netflixes dokumentumfilmet csinált egy kínai származású művész projektéről, egy égig érő létráról, mellesleg pedig több mint egy éve egy 22 éves magyar modellel, Zahorán Bertolddal múlatja az időt. A férfi szülővárosában, Mezőberényben még a brit bulvár Daily Mail is járt, hogy megkérdezze, Zahorán bemutatta-e a családnak Wendit. A válasz: még nem.

Deng és Zahorán

Cikkünkhöz az alábbi források is nagy segítséget nyújtottak: Vogue 1., 2., Variety 1., 2., Time, Slate, Vanity Fair 1., 2.,

Borítókép: Wendi Deng 2016 novemberében. Fotó: Nicholas Hunt / Getty Images Hungary.