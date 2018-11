Felfele buktatták, visszakoztak, most nyugdíjazzák a német titkosszolgálat vezetőjét

Elfogadhatatlan kijelentései miatt azonnali hatállyal nyugállományba helyezik a német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) elnökét, Hans-Georg Maaßent - jelentette be hétfőn Berlinben Horst Seehofer belügyminiszter. A miniszter elmondta: a belső elhárításért felelős nemzetbiztonsági szolgálat számára emberileg is csalódást okozó vezetőjét arra az időre is felmentik feladatai alól, amíg lezárul a nyugállományba helyezési eljárás, mert nincs meg a bizalom az együttműködés folytatásához.

Hans-Georg Maaßena kormány hivatalos álláspontjával szembehelyezkedve a Bildnek adott lapinterjúban újra kétségbe vonta, hogy bevándorlók elleni neonáci hajtóvadászat zajlott volna augusztusban Chemnitzben, ahol egy német állampolgár halálához vezető késelés után tartottak tiltakozó felvonulásokat.

Maaßen ezt az európai titkosszolgálati vezetők október 18-i varsói konferenciáján tartott beszédében is megismételte, és még rá is tett egy lapáttal. Itt a következőkről beszélt:

Arról már sokat hallott, hogy az orosz titkosszolgálat befolyásolja németországi események megítélését a közvéleményben, de az számára is új volt, hogy a német média és a politikusok maguk találják ki azt a hazugságot, hogy Chemnitzben utcai hajtóvadászat folyt volna bevándorlók ellen.

Szerinte a Német Szociáldemokrata Pártban (SPD) radikális baloldali erők tevékenykednek, amelyeknek jól jöttek az augusztusi chemnitzi zavargások ahhoz, hogy szakadást próbáljanak kiprovokálni a német nagykoalícióban.

Naivnak nevezte a kormány biztonság-, és bevándorlási politikáját.

A német titkosszolgálat vezetőjének elmozdítását a nyár végi és szeptember eleji chemnitzi tömegdemonstrációk után kezdeményezték, miután tulajdonképpen kétségbe vonta a német kormány és Angela Merkel értékelését a történtekről. Megjelentek ugyanis olyan videók, hogy a tüntetők arabnak kinéző bevándorlókat fenyegetnek és kergetnek meg. Az eset után a német kormányszóvivő, majd Merkel kancellár is elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy német város utcáján bárki ellen származása miatt folytassanak hajtóvadászatot neonácik vagy szélsőséges elemek. Maaßen ugyanakkor azt állította: nem történt hajtóvadászat.

Még nagyobb botrányt okozott azonban, hogy a német nagykoalíció pártjai közötti egyeztetés eredményeként Maaßennek államtitkári rangot akartak adni a belügyminisztériumban, azaz felfelé akarták buktatni, ráadásul emiatt nyugdíjba küldték volna Gunther Adler addigi belügyi államtitkárt. Elsősorban a Német Szociáldemokrata Párt tagsága lázadt fel ez ellen a döntés ellen.

A botrány hatására a német nagykoalíció pártjainak újra össze kellett ülniük, hogy módosítsák öt nappal azelőtti megegyezésüket. Visszakozniuk kellett. Arról állapodtak meg, hogy Hans-Georg Maaßen nem lesz államtitkár, csak főtanácsadó a belügyminisztériumnál. A koalíciós vita sokat rontott a német kormánykoalíció megítélésén, és hatással volt a bajorországi és a hesseni tartományi választásokon a kormánypártok megítélésére.

Horst Seehofer belügyminiszter szerint megengedhetetlen, hogy valaki egy lezárt politikai vitát újranyisson, és megismételje elfogadhatatlan kijelentéseit. Maaßen feladatait a német elhárításnál eddigi helyettese, Thomas Haldenwang veszi át.

Jörg Meuthen, a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt vezetője már fel is ajánlotta az elhárítás nyugdíjazott vezetőjének, hogy szívesen látják a párt soraiban.