Steve Bannon segít a Fidesznek az EP-választásokban

Steve Bannon egy Edinborough-i nemzetközi híradós konferencián beszélt arról, hogy tiszteli és hősnek tartja Orbán Viktort, és szerinte Magyarországon szabad a sajtó. Donald Trump korábbi főtanácsadója a konferencia után interjút adott az RTL Híradónak.

Bannon beszélt arról, hogy Orbán az egyik hőse, Salvini, Marine Le Pen, vagy Nigel Farage mellett, "akik szembeszálltak a rendszerrel, akár populista, akár a szuverenitást előtérbe helyező értelemben. Felvállalták a helyzetet, kiálltak az országukért és kiálltak az állampolgárokért."

Azt mondta, hogy Orbánról 2013 körül hallott először, aztán a migránsok kapcsán került előtérbe a magyar kormányfő, "szerintem akkor lett igazán valaki a konzervatív sajtó szemében". "Vannak közös aktivitások, beszéltem is az embereivel. De ott van John McLaughlin, aki az Egyesült Államokban a közvéleménykutatásokat végezte nekem, ő fogja itt is csinálni, Európában és Orbánnak is Magyarországon. A helyi emberekkel együtt hajtja végre", magyarázta Bannon, hozzátéve: sok időt fognak mostantól Magyarországon tölteni a választásokig. (...) Pont ma este fognak hívni néhányan a választási stábból, amit lehet, hogy megtartunk a közös cél érdekében.

Bannon beszélt arról is, hogy nem gondolja, hogy Magyarországon elnyomnák a sajtót. de neki egyébként nincsen semmi fenntartása azzal, hogy a sajtó bármely képviselőjével beszélgessen, függetlenül attól, hogy az általa képviselt szervezet hol helyezkedik el a spektrumon, és nem ért egyet azzal sem, hogy a sajtó egy részét kitiltsák valahonnan.

Putyinról Bannon azt mondta, szerinte Orbán az anti-globalistát látja Putyinban, vagy még inkább a nacionalistát. "Úgyhogy szerintem normális, hogy kommunikációt kezdeményez vele". Bannon szerint Oroszország nem jelent halálos veszélyt a Nyugatra, mert az orosz gazdaság mérete New York városának gazdaságával vetekszik. "Bármennyire is rosszfiúk az oroszok, bármennyi fegyverük is legyen, de arról az országról beszélünk, ami komoly gazdasági slamasztikában van".