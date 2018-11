Trump katonákkal kerestetné a beteg és sérült bevándorlókat a határon

Donald Trump azt latolgatja, hogy katonai csapataival világítaná át a Mexikóból az amerikai határhoz érkező bevándorlókat, hogy kiszűrjék a betegségeket és a sebesüléseket, írja a Reuters.

Az ötlet egyelőre még csak tervezet, és csak akkor vetnék be a katonai alakulatokat, ha az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Szervezete (U.S. Customs and Border Protection Agency) erejéből erre már nem futná.

A katonaság feladata a határon többek között a drótkerítés felhúzása és átmeneti szállások építése, és kb. 5800 katona van jelenleg a határokon.