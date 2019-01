Az amerikai sajtó egyre többet derít ki Nathan Sutherlandről, az ápolóról, aki teherbe ejtett egy magatehetetlen nőt egy arizonai szociális otthonban. A 36 éves Sutherland –az intézmény szakvégzettséggel rendelkező dolgozója volt, ő volt konkrétan a nő dedikált ápolója. A 29 éves nő december 28-én, váratlanul vajúdni kezdett, majd gyermeket szült, amiből persze óriási botrány lett.

A tettes meglehetősen egyszerű módon bukott le: minden dolgozótól DNS-mintát vettek, és nála január 22-én egyezést találtak a gyerek DNS-ével. A férfi egyébként nem önként adta a DNS-t, bírósági végzéssel kötelezték rá. Sutherland még aznap délután 3-kor bekerült a Maricopa megyei börtönbe, 500 ezer dolláros készpénzóvadék ellenében helyezhető csak szabadlábra, elektronikus nyomkövetővel. Plusz HIV-vizsgálatra is kötelezték.

A phoenixi rendőrség egyelőre nem közölte, hogy a férfit más szexuális bűncselekménnyel is gyanúsítják-e, és azt sem tudják egyelőre, hogy hány alkalommal követett el erőszakot az áldozaton, de éjjel-nappal ezen az ügyön dolgoznak. Annyit már elárultak, hogy a jelenlegi adatok szerint Sutherland egyedül követte el a vádban szereplő cselekményt. És az is kiderült, hogy nincs priusza Arizonában, ahol 1993 óta él.

A férfi 2005-ben szerzett segédápolói papírt, majd 2011-ben szakápoló lett, 2011 óta dolgozott az intézményben, rögtön itt kezdett, miután átvette az új végzettségét. Sajtójelentések szerint átvilágították, amikor jelentkezett a munkahelyre, és nem találtak semmi olyat a múltjában, ami miatt el kellett volna utasítani.

Sutherlandről azt is tudni, írja a Heavy.com, hogy a lánytestvérével egy keresztény rapduót csináltak SLS, illetve Sleeplessouljaz néven. A média talált egy videót, amin a csapat kapcsán arról beszélnek, hogy egy árvaházban éltek Haitin, ahol „egy tál rizs kinccsel ért fel", mert a szüleik elváltak, és az anyjuk nem tudta nevelni őket. Aztán Amerikában örökbe fogadták őket 1989-ben, amikor a férfi 7, húga 4 éves volt, majd 2011-ben lettek állampolgárok.

Az amerikai családnál korán bele kellett tanulniuk a „családi bizniszbe" – azt nem tudni, ez mi volt –, így nem volt nagyon lehetőségük társasági életet élni. A nevelőszüleik eltiltották őket a raptől, még a keresztény raptől is. Ennek ellenére alapították meg saját duójukat 2003-ban.

Fotó: Handout / Reuters Nathan Sutherland

Az első lemezüket „Certified Fake Face” (Kb. Igazoltan kamuarc) 2009-ben adták ki, arról Sutherland azt nyilatkozta, hogy évekig készült, de minden pénzt, izzadságot és könnyet megért. 2011-ben azt tweetelték, hogy jön a második lemezük, de a Twitter-fiókjukat 2014 novembere óta nem használták, az utolsó koncertjük pedig 2014 márciusában volt Buckeye-ban, Arizonában.

A neten elérhető adatok szerint Sutherland a családjával belekezdett egy átmenetiotthon-program felépítésébe, elindították a „Life in You" (Élet benned) alapítványt, hogy „megmutassák Krisztus feltétlen szeretetét a hajléktalanok, fejlődési rendellenességgel küzdők és árvák spirituális és fizikai igényeire való reagálással". A 2009-es alapítványban Sutherland igazgatósági tag volt. A szervezet jelenleg inaktív.

A férfi szomszédai a Fox helyi tudósítójának azt mondták Sutherlandnek négy gyermeke van, „jó ember, törődő apa". Az AZCentral ugyanakkor két gyerekről tud, mindkettő még az előző házasságából született. Az AP hírügynökség egy nővel beszélt, aki öt évig volt szomszédja, ő is azt mondta, hogy nem hiszi el azt, ami történt. „Azt mondta nekem, hogy ápoló, és szereti a munkáját" – mondta Esella Burr, aki a családot gyakran látta templomba menni.

Hacienda HealthCare

A CBS Phoenix ugyanakkor azt írta, Sutherland – második – felesége még az áldozat szülése előtt kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva beadta a válópert, december 5-én indult meg az eljárás. A nő egyébként étkeztetési céget vitt, esküvőkre és üzleti találkozókra szállítottak. 2012 óta házasok.

Sutherland ügyvédje, David Gregan a bíróságon azt mondta, nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy Sunderland elkövette ezeket a cselekményeket, illetve hogy a férfinak megvan a joga egy saját DNS-szakértő felkérésére. A férfi ellen a vád egyrendbeli szexuális erőszak és egyrendbeli, sérülékeny felnőtt ellen elkövetett bántalmazás.

A botrány nyomán a Hacienda Healthcare igazgatója lemondott, egy héttel később az áldozat orvosát felfüggesztették a hatóságok. A dolgozók kitartottak amellett, hogy fogalmuk sem volt róla, hogy várandós volt az áldozat, az intézmény pedig egy volt állami ügyészt bérelt fel, hogy végezzen el egy belső vizsgálatot.

Maga az intézmény nem olcsó, évi 386 ezer dollárba (100 millió forint) kerül a páciensek ellátása. Korábban folyt ellenük gazdasági bűncselekmény gyanúja miatt is vizsgálat, az állam szociális ellátó hivatalának egykori elnöke 2015-ben meg is kérte a kormányzót, hogy zárja be az intézményt. A vizsgálat 2017-ben zárult le, bizonyítékok hiányára hivatkozva.

Az áldozat családja hangsúlyozza, hogy a 3 éves kora óta ellátásra szoruló, mellesleg apacs nő nem kómában van, ahogy azt korábban helytelenül olvasni lehetett, hanem vegetatív állapotban. Valóban vannak szellemi fogyatékosságai, nem tud beszélni és eszméletlennek tűnik, de reagál a külvilágra, a hangokra, meg tudja mozdítani esetenként a végtagjait, az arcáról arckifejezések olvashatók le. A gyermek pedig szerető családba kerül majd, közölték.