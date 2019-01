Hosszas gondolkodás után Orbán elmondta, melyik oldalra áll a venezuelai politikai válságban

A spanyol Néppárt elnöke csütörtök délután felhívta Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét, hogy megbeszéljék, hányadán állnak a venezuelai politikai krízis tekintetében. Mielőtt elárulnánk Orbán csavaros álláspontját, tekintsük át röviden, hogy miről is van szó.

Venezuelában január tizedikén iktatták be második elnöki mandátumára Nicolás Maduro elnököt, ami több halálos áldozatot követelő tüntetéshullámot indított el. A tüntetésekből kiemelkedett egy fiatal politikus, a 35 éves Juan Guaidó a teljesen ellehetetlenített, de ellenzéki többségű országgyűlés vezetője, aki azt mondta, kész kikiáltani magát ideiglenes elnöknek, és új választásokat kiírni az évek óta gazdasági válságban szenvedő országban.

Guaidó színre lépése alaposan felkavarta a nemzetközi politikát, a világ vezetői sorra jelentették be, hogy készek elismerni ideiglenes elnöknek, amennyiben nem írnak ki új, tisztességes választást az országban. Donald Trump amerikai elnök után Angela Merkel, német kancellár, Emmanuel Macron, francia elnök valamint a spanyol kormány is bejelentette, hogy hajlandóak Guaidót ideiglenes elnökként elismerni. Vlagyimir Putyin a regnáló vezető, Maduro oldalára állt, és destruktív külső beavatkozásnak minősítette a venezuelai eseményeket. Az orosz elnökhöz csatlakozott az illiberális és diktatórikus blokk, például Kína és Törökország is.

A világ vezetőit megosztó kérdésben hat napja megkérdeztük a magyar miniszterelnök sajtófőnökét és a külügyminisztériumot is, hogy mi a kormány véleménye a venezuelai eseményekről, illetve még konkrétabban: Orbán a magát ideiglenes elnöknek kikiáltó Guaidó vagy a papíron törvényesen megválasztott Maduro oldalán áll-e. Nem jött válasz, mint ahogy a hétvégén ismételten elküldött kérdéseinkre sem.

Csütörtök délután aztán megjelent Orbán Viktor álláspontja az MTI-ben. A miniszterelnök véleményét a sajtófőnöke ismertette, csavaros, mondhatni egy vastag diplomatikus fátyol mögé bújtatott módon. Eszerint Orbánt csütörtök délután felhívta Pablo Casado, a spanyol Néppárt elnöke, hogy a venezuelai helyzetről beszélgessenek, és az Európai Néppárt tagjaiként teljes volt az egyetértés közöttük.

"Orbán Viktor leszögezte: Magyarország a spanyol Néppárt álláspontját osztja" - írja az MTI, és távirati iroda cikkének címe is az, hogy "Magyarország a spanyol álláspontot támogatja Venezuela ügyében". Orbánék tehát mindenképpen azt akarják hangsúlyozni, hogy a miniszterelnök a spanyolokkal ért egyet a kérdésben, ami a kormány és a Fidesz narratívájában jobban hangzik, mintha azt mondanák, hogy a saját felületeiken sorosista bevándorláspártinak kikiáltott Macronnal és Merkellel ért egyet Orbán.

Pedig a magyar miniszterelnök Putyinnal és Erdogannal szemben Macronnal és Merkellel van egy fontos nemzetközi kérdésben,

Orbán nyilatkozata azért is figyelemre méltó, mert minden hasonló ügyben igyekszik azt hangsúlyozni, hogy Magyarország nem szól bele más népek belügyeibe, és tiszteletben tartja a törvényesen megválasztott vezetőket.

Hogy miért csak most közölték Orbánék, hogy hányadán állnak Venezuelával, arra talán az a válasz, hogy az Európai Parlament pár órája szavazta meg, hogy Maduróval szemben Guaidót támogatja.