Macedónia mostantól hivatalosan is Észak-Macedónia

Már a macedón kormány épületéről is eltűnt.

A macedón kormány bejelentette, hogy a Görögországgal kötött megállapodás és az alkotmánymódosítás nyomán mostantól hivatalosan is Észak-Macedóniának hívják az országot, írja az MTI.

A macedón hatóságok már hétfőn megkezdték a hivatali épületeken lévő feliratok cseréjét, és kormányépületen is Észak-macedón Köztársaság kormánya felirat van. A macedón-görög határon is új táblákat helyeztek ki. Kedden az ország közlönyében is megjelennek a névváltoztatáshoz szükséges jogszabályok.

Macedónia nevén 1991 óta folyt vita Görögország és a Jugoszláviából kivált Macedónia között. Sokáig a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság futott az ország. Görögország északi tartományát Makedóniának hívják, ahol egyébként macedón kisebbség is él, és attól tartottak a görögök, hogy Macedónia területi követelésekkel léphet fel. A görögök emiatt blokkolták Macedónia euroatlanti integrációját. A névváltoztatás viszont már megnyitotta a diplomáciai tárgyalásokat.

Tavaly a görög és a macedón kormány írt alá megállapodást az új névről, de ezután jött egy érvénytelen népszavazás Macedóniában, és csak alkotmánymódosítással sikerült Zoran Zaev kormányfőnek elérni a névváltoztatást.

A macedón kormány a múlt szerdán a NATO-val írta alá a csatlakozási jegyzőkönyvet, 2020-tól tag is lehet.