Még kockázatosabb lett tüntetést szervezni Oroszországban

Alig másfél hónapot kellett várni, hogy élesben is kipróbálja az orosz ügyészség azt a törvényt, amely alapján a tüntetés szervezői ellen azzal is eljárást lehet indítani, hogy fiatalkorúakat vonnak be a megmozdulásba. Egyelőre még nem az a félelem igazolódott, hogy a szülőket is előveszi a rendőrség, ha csemetéjük kimegy P1G-zni, de az ellenzéki Alekszej Navalnij kalinyingrádi aktivistája ellen a napokban eljárás indult azért, mert háromfős tüntetésén két fiatalkorú aktivsta is részt vett.

Ivan Luzin akciója egyébként nem közvetlen napi politikai témát célzott, általában tiltakozott a rendőri brutalitás és a fogdákban alkalmazott erőszak ellen. Például, amilyen Rjazanyban történt tavaly. Az ügy kapcsán a büntetés-végrehajtás több tagja ellen eljárás indult. (A kínzás felvételei itt láthatók, csak erős idegzetűeknek, +18.)

Luzin és a két lány nem sokáig állt az utcán a plakátokkal, amelyeken néhány megkínzott kora és neve volt olvasható – írta a Newsru.com. A rendőrség hamar begyűjtötte őket, a két fiatalkorút adataik felvétele után nem sokkal elengedték, Luzin őrizetben maradt és az új törvény alapján is eljárás indult ellene.