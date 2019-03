Egy bíróság rákkeltőnek találta a glifozátot

A Bayer által felvásárolt Monsanto cég Roundup márkanéven forgalmazott gyomirtó szere, a glifozát „lényeges tényező" volt a 70 éves kaliforniai Edwin Hardeman gégerákjának kialakulásában, a kártérítési perben eljáró bíróság nem jogerős döntése értelmében.

Az AFP tudósítása kiemeli, hogy egy éven belül ez már a második per, amelyben a Monsanto gyomirtóját karcinogén hatással vádolták, és az agrotechnikai vállalat elveszítette a pert. Hardeman rendszeresen használta a glifozátot 1980 és 2012 között, és ezt összefüggésbe hozta a daganatos megbetegedésével. Az ügyvédjei elégedettek a döntéssel. A per következő fázisában most arról kell döntenie a bíróságnak, hogy vajon a Monsanto felelőssé tehető-e a történtekért.

A döntést az amerikai jogrendnek megfelelően laikus esküdtek hozták.

A Monsanto, amely immár 40 éve árulja a Roundupot, eközben ragaszkodik azon álláspontjához, hogy kutatások tömege bizonyította, hogy a glifozát nem rákkeltő. A döntés az első amerikai szövetségi bíróságon született ítélet, amely bizonyítottnak látta a glifozát és a rák összefüggését. Tavaly született már egy hasonló ítélet, akkor egy kaliforniai bíróság döntött úgy, hogy a Monsantonak 78,5 millió dollárt kell fizetnie egy másik, végstádiumú rákban szenvedő férfinek, aki a mérgesszömörcét irtotta rendszeresen a kertjében Rounduppal. A Monsanto fellebbezett a döntés ellen.

Bizonyíték?

Noha e két döntés után úgy tűnhet, hogy bizonyított a glifozát karcinogén mivolta, fontos tisztában lennünk azzal, hogy erről szó sincs. E fejlemények nem tudományos kutatások cáfolhatatlan eredményeinek hatására születtek. Mindössze a két károsult ügyvédei meggyőztek 12 átlagembert az állításaik megalapozottságáról. Egy eset alapján azonban elvileg is képtelenség bizonyítani egy faktor hatását, ehhez ellenőrzött kísérletekre van szükség.

És ilyen kísérleteket már számtalanszor végeztek, ezek pedig az esetek túlnyomó többségében nem mutattak ki semmilyen rákkeltő hatást. A világ megannyi tekintélyes közegészségügyi hatósága, kormányhivatala és nemzetközi tudományos szervezete, beleértve az Egészségügyi Világszervezetet, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetét (FAO), az Európai Bizottságot és az amerikai Környezetvédelmi Hivatalt, azon a konszenzusos állásponton van, hogy

nincs bizonyíték arra, hogy a glifozát rákkeltő lenne.

Egyedül a Nemzetközi Rákkutató Intézet (IARC) veti fel, hogy a gyomirtó szer növelheti egyes daganattípusok előfordulását, de az IARC kutatását szinte mindenki kritizálja.