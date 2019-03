Újabb óriási áramkimaradások Venezuelában

Milyen rendszert épített ki Hugo Chávez, és hogyan vetítette előre a mostani válságot? Miért tart ki a hadsereg Maduro mellett? Milyen fordulatra számít a tüntetések élére állt ellenzék? Ezekről is beszéltünk a politikai podcastunk, a Kibeszélő új adásában.

Újabb áramkimaradások sújtották hétfőn Venezuela fővárosát, Caracast, illetve az ország legtöbb államát is helyi beszámolók alapján, alig pár héttel azután, hogy lényegében az egész országot sújtó, napokig tartó áramszünet volt a válságban levő dél-amerikai országban, írja az MTI.

A hétfői áramkimaradás Caracas legtöbb részét érintette, egy időre a metró is leállt miatta. A fővárosban több bolt is korábban zárt be a szokásosnál, hogy megelőzzék az áramszünet miatti fosztogatást.

A fővároson kívül Aragua, Delta Amacuro, Lara, Zulia, Monagas, Bolívar, Portuguesa, Yaracuy, Anzoátegui, Mérida, Táchira, Nueva Esparta, Carabobo és Miranda államokat is sújtotta, írta egy Twitter-bejegyzésben Carlos Valero ellenzéki képviselő.

Az áramkimaradásról sem a venezuelai állami áramszolgáltató, sem Luis Motta Domínguez energiaügyi miniszter nem számolt be.

Venezuelát súlyos gazdasági válság sújtja, amely hiperinflációban, az ellátás hiányában, valamint a gáz-, az áram- és a személyszállítási szolgáltatások és a vízellátás meghibásodásaiban nyilvánul meg.