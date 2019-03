Éjszaka is rakétákat lőttek egymásra

A Hamász keddre újabb éjszakai tüntetéseket jelentett be.

A hétfő este megkötött tűzszünet ellenére a palesztinok mintegy harminc rakétát lőttek ki keddre virradóra a Gázai övezetből Izraeli déli részére, az izraeli hadsereg pedig válaszul 15 katonai célpontra mért légicsapást a palesztin területen - közölte kedd reggel az izraeli hadsereg sajtószolgálata.

A Vaskupola légvédelmi rendszer néhány, a helyi idő szerint a 22 órakor kötött tűzszünet után kilőtt rakétát megsemmisített, a többi pedig lakatlan területen csapódott be. Az izraeli hadsereg szerint a megsemmisített célpontok között katonai táborok is voltak - írta az MTI.

Az izraeli hadsereg szerint a Hamász felelős minden támadásért, amely az övezetből érkezik. "Az izraeli hadsereg teljes elszántsággal megvédi az izraeli polgári lakosságot, felkészült mindenfajta eshetőségre, és szükség esetén fokozni fogja műveleit" - áll a hadsereg tájékoztatójában.

Az előzményekhez tartozik, hogy hétfőn hajnalban a Gázai övezetből kilőtt rakéta csapódott be egy lakóházba Tel-Aviv közelében, a támadásban hét ember megsebesült, köztük három gyerek. Válaszul az izraeli légierő az esti órákban ellencsapásokat indított a Hamász célpontjai elleni, célba vette a szervezet politikai vezetőjének, Iszmáil Haníjének az irodáját is. A palesztin terrorszervezet erre rakétazáport zúdított a környező izraeli településekre és a Negev sivatag távolabbi területeire is.

A Hamász hétfő este bejelentette, hogy tűzszünetet kötött Izraellel, amit a zsidó állam nem erősített meg. A Hamász szerint a tűzszünet egyiptomi közvetítéssel jött létre, és helyi idő szerint este tíz órakor lépett életbe, de az éjszakai események arra engednek következtetni, hogy ennek nem volt foganatja.

Az izraeli szakértők szerint a Hamász 2014-es Erős Szikla hadművelet után három és fél éven át nem lőtte Izraelt, azonban később a hadműveletben kialakult elrettentő hatás megszűnt, és egy évvel ezelőtt újrakezdődött az ellenségeskedés a Hamász rendszeressé vált határ menti tüntetéseivel.