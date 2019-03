Pokolgép robbant Mogadishuban egy szálloda előtt

Autóba rejtett pokolgép robbant egy népszerű mogadishui belvárosi étterem és szálloda előtt, legalább tizenegyen életüket vesztették - közölte a szomáliai rendőrségre hivatkozva az MTI. A helyi sajtó szerint legalább 16 ember megsérült, és félő, hogy a halottak száma még növekedhet.

A robbantást a Waberi körzetben található egyik étterem előtt követték el, amely zsúfolásig tele volt vendégekkel. Egyelőre egy terrorszervezet sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként, de az al-Kaidához köthető al-Shabaab dzsihadista csoport gyakran követ el merényleteket a szomáliai fővárosban.

11 DEAD, 16 wounded in bomb blast on busy Maka Al-Mukarama road in Mogadishu, Somalia, which ripped into a nearby restaurant. pic.twitter.com/SOIeOkaHQB