A Fradi egykori játékosa javasolta a szlovák himnusztörvényt

A Fradi egykori játékosa, Tibor Jančula volt az egyik kezdeményezője annak a megszavazott törvénynek, amely alapján Szlovákiában külföldi himnusz csak akkor adható elő nyilvánosan, ha az adott ország hivatalos delegációja is jelen van – írta a Blikk.

Fotó: TABLET.TV / Teraz.sk

A törvény lex DAC néven lett ismert, miután láthatóan a Dunaszerdahely csapatára (DAC) szabták, amelynek meccsei előtt a Magyarországról érkező szurkolótábor mindig elénekelte a Himnuszt.

Jančula a 2002-2003-as szezonban játszott a Fradiban. Az I. világháború után Csehszlovákiához került, egykor magyar többségű településen, Cseklészen született játékos a Fradi után osztrák csapatban is megfordult.

A törvény kezdeményezője Jančula mellett egy másik labdarúgó, a válogatottig jutott Dusan Titel volt, a DAC egykori játékosa.

A törvényt tévedésből a Híd párt is megszavazta, a képviselők később elnézést kértek, a magyar-szlovák párt frakcióvezetője felajánlotta lemondását is. A törvény – amely alapján 2 millió forintnak megfelelő bírság is kiszabható – még nem lépett életbe, és vélhetően a távozó államfő visszautalja a parlament elé. A második szavazáson a Híd képviselői már nemmel szavaznának, igaz, a parlamenti többség nélkülük is biztosított lesz.

A törvény eredetileg a szlovák nemzeti szimbólumok védelméről szólt, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) színeiben nyújtották be, a Híd képviselői szerint az eredeti javaslatban nem volt benne a himnuszokra vonatkozó tiltás.