Irán nem enged Trumpnak, szembeszáll a nyomással

Irán nem enged a politikai és gazdasági nyomásnak – jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök az országa és Washington között egyre súlyosbodó feszültségek közben.

A megadás nem egyeztethető össze a kultúránkkal és a vallásunkkal, népünk ezt nem fogadja el, így nem szabad megadnunk magunkat; megoldásokat kell találnunk

– mondta az iráni államfő politikai aktivistáknak vasárnap.

Az iráni elnök szerdán kilátásba helyezte, hogy országa nem fogja teljesíteni az iráni atomprogram korlátozásáról 2015-ben elfogadott megállapodás bizonyos pontjait. A bejelentés szerint visszatérnek az urán magasabb szintű dúsításához, ha az egyezmény részes felei nem védik meg az iráni érdekeket az amerikai szankciókkal szemben.

Az átfogó egyezménnyel a nemzetközi közösség azt akarta szavatolni, hogy az iszlám köztársaság atomprogramja csak békés célokat szolgáljon. A megállapodás enyhítette az Irán elleni nemzetközi szankciókat, Trump azonban tavaly májusban bejelentette az Egyesült Államok távozását az egyezményből, és újra életbe léptette az Iránnal szembeni büntetőintézkedéseket. Washington új megállapodásról akar tárgyalni Iránnal.

Róháni most arról beszélt, hogy a mostani amerikai szankciók szerinte rosszabbak, mint amik a nyolcvanas években az iraki-iráni háború alatt voltak érvényben, akkor ugyanis az egyetlen valódi korlátozás a fegyvereladás bojkottja volt. Most azonban az egész külkereskedelem komoly korlátozásoknak van kitéve, az amerikai kormány más országok Iránnal kereskedő vállalatait is fenyegeti. Az IMF becslése szerint az iráni gazdaság 6 százalékkal esik vissza idén a szankciók miatt.

Róháninak otthon az iráni keményvonalasokkal is számolnia kell, akik keményebb reakciót követelnek. Irán többször beszélt már válaszcsapás gyanánt a Hormuzi-szoros blokádjával, ahol a világ olajkereskedelmének az ötöde megy keresztül. Ez még csak fenyegetés, az USA azonban már a gyakorlatban is foganatosított katonai lépéseket: Patriot rakétavédelmi rendszert telepítenek a térségbe, a USS Arlington hadihajó csatlakozik az Irán közelében állomásozó amerikai haderőhöz, valamint B-52-esek érkeztek a katari amerikai légibázisra. Az USA az amerikai erőkkel szembeni fenyegetésekre hivatkozik, de ezt ennél jobban nem konkretizálták. Irán nonszensznek minősítette az amerikai állításokat.

(MTI, BBC)