Este nyolckor fogadja Trump Orbánt

Az amerikai elnök magyar idő szerint 20 órakor fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban, írja a Hvg.hu. A kétoldalú tárgyalás az amerikai elnök nyilvános naptárja szerint 45 perces lesz.

2010-es megválasztása óta most először az amerikai elnökkel tárgyal Washingtonban Orbán Viktor. A Fehér Ház múlt keddi közleménye szerint a „régóta fennálló kapcsolatok elmélyítésének érdekében” tárgyalnak majd egyebek mellett kereskedelmi, energetikai és kiberbiztonsági kérdésekről. Emellett – mivel mindkét ország NATO-tag –, a nemzetekre rótt biztonsági felelősségről is szó lesz, és az ország csatlakozásának 20. évfordulójáról is megemlékeznek.

