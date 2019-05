Trump: Ha Irán harcolni akar, akkor Iránnak hivatalosan vége lesz!

"Ha Irán harcolni akar, akkor Iránnak hivatalosan vége lesz" - fenyegette meg a közel-keleti országot twitteren Donald Trump amerikai elnök nem sokkal azután, hogy rakéta csapódott be a bagdadi amerikai nagykövetség épülete mellett. "Soha többé ne fenyegesse az Egyesült Államokat!" - írta az elnök Iránnak üzenve.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!