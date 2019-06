Trump: Nigel Farage-ot be kellene vonni a brexit-tárgyalásokba

Donald Trump szerint a brit kormánynak be kellene vonni Nigel Farage-ot és az általa vezetett Brexit pártot az EU-val folytatott brexit-tárgyalásokba - többek közt ezt is mondta az amerikai elnök a brit Sunday Times lapnak adott interjújában. A Trumppal készült interjú egy nappal az előtt jelent meg, hogy az elnök három napos útra érkezik az Egyesült Királyságba.

Trump nagyon okos és remek embernek nevezte az egész brexit egyik legnagyobb szószólójának tekinthető, korábban a UKIP pártot képviselő, az idei EP-választáson pedig újonnan alapított Brexit pártjával a legtöbb szavazatot elnyerő Farage-t. A két szélsőjobbos politikus elég jóban van, ahogy azt Trump is elmondta az interjúban, egészen azóta, amióta meglátogatta Trumpot még annak 2016-os elnökválasztási kampánya idején, amikor fel is szólalt Trump egyik gyűlésén.

Az amerikai elnök szerint Farage nagyon szereti a hazáját és sok mindennel hozzá tudott volna járulni a brexit tárgyalásokhoz, ha a Theresa May vezette konzervatív kormány bevonja a tárgyalásokba. A brexittel kapcsolatban azt is elmondta, hogy szerinte a briteknek föl kellene állniuk az asztaltól, ha az EU nem hajlandó a briteknek jó megállapodást kötni, ő pedig a brit kormány helyében nem fizetné ki az EU-nak azt a 39 milliárd fontot, amellyel az EU-val szembeni, a brexit utáni időkre is átnyúló pénzügyi kötelezettségek kellene a kormánynak törlesztenie.

Egy nappal korábban Trump másik brit barátját, Boris Johnsont dicsérte: az amerikai elnök azt mondta, a brit kilépés mellett kampányoló, akár a megállapodás nélküli brexitet is támogató politikus remekül tudná vezetni a brit kormányt azután, hogy Theresa May lemondott a pozícióról.